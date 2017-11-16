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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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9 игроков "Кубани" не вышли на тренировку из-за долгов по зарплате
В четверг 9 игроков "Кубани" не вышли на тренировку, сообщает "Матч ТВ".
Группа футболистов поставила руководству клуба ультиматум, что намерена бойкотировать предстоящую 18 ноября домашнюю игру 24-го тура первенства ФНЛ с "Тюменью" в случае непогашения долгов. До матча с южными сибиряками этого скорее всего не произойдет. В свете происходящего к тренировкам с командой Евгения Калешина привлечены игроки из выступающей в ПФЛ "Кубани-2".
Отмечается, что какие-то деньги в "Кубани" выплачиваются, но частями и выборочно. Перед некоторыми игроками накопились значительные задолженности.
Группа футболистов поставила руководству клуба ультиматум, что намерена бойкотировать предстоящую 18 ноября домашнюю игру 24-го тура первенства ФНЛ с "Тюменью" в случае непогашения долгов. До матча с южными сибиряками этого скорее всего не произойдет. В свете происходящего к тренировкам с командой Евгения Калешина привлечены игроки из выступающей в ПФЛ "Кубани-2".
Отмечается, что какие-то деньги в "Кубани" выплачиваются, но частями и выборочно. Перед некоторыми игроками накопились значительные задолженности.
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