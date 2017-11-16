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9 игроков "Кубани" не вышли на тренировку из-за долгов по зарплате

В четверг 9 игроков "Кубани" не вышли на тренировку, сообщает "Матч ТВ".

Группа футболистов поставила руководству клуба ультиматум, что намерена бойкотировать предстоящую 18 ноября домашнюю игру 24-го тура первенства ФНЛ с "Тюменью" в случае непогашения долгов. До матча с южными сибиряками этого скорее всего не произойдет. В свете происходящего к тренировкам с командой Евгения Калешина привлечены игроки из выступающей в ПФЛ "Кубани-2".

Отмечается, что какие-то деньги в "Кубани" выплачиваются, но частями и выборочно. Перед некоторыми игроками накопились значительные задолженности.
Теги: Кубань
Сегодня, 18:20
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