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Радимов: ЦСКА просто не позволит себе играть в матче с "Зенитом" спустя рукава

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Бывший игрок "Зенита" Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 28-го тура между "Зенитом" и ЦСКА.
Фото: ЦСКА
"ЦСКА просто не позволит себе играть в этом матче в Петербурге спустя рукава. При том, что сейчас, очевидно, армейцам нужен кубок. Матч "Зенит»" — ЦСКА — это марка, на него будет смотреть вся страна. И просто так "Зениту" в нем не будет. И петербуржцы могут и не выиграть этот матч", - сказал Радимов.

Встреча "Зенита" и ЦСКА состоится 11 мая на домашнем стадионе петербуржцев "Газпром Арена", стартовый свистов прозвучит в 19:00 по московскому времени. Напомним, в матче первого круга чемпионата команды разделили очки, сыграв в ничью 1:1. За три тура до конца чемпионата подопечные Сергея Семака занимают первое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 51 балл. ЦСКА располагается на восьмой строчке, заработав 39 очков. Отметим, Зенит" и ЦСКА продолжают участие в Кубке России, команды встретились в финале Пути РПЛ, первая игра закончилась со счетом 1:1, ответный поединок пройдет 16 мая.

Источник: "РБ Спорт"

Владислав Радимов ЦСКА Зенит
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