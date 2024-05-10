"Думаю, что у "Локомотива" нет шансов на тройку. Три призера уже определились. Конечно, в теории кто-то может втиснуться туда, но на практике шансов нет. Может быть, что кто-то из лидеров проиграет оставшиеся матчи, а "Локомотив" выиграет эти матчи. Честно говоря, я не верю в такой расклад. Шансы уже упущены", - сказал Геркус.
За три тура до конца чемпионата "Локомотив" занимает четвертую строчку, команда за 27 туров набрала 44 очка. От третьего места "железнодорожников" отделяет шесть очков, его занимает московское "Динамо" с 50-ю баллами в активе. На второй позиции идет "Краснодар", в активе "быков" тоже 50 очков, лидирующую позицию занимает "Зенит" с 51 баллом. В начавшемся 28-м туре "Локомотив" примет на своем поле "Оренбург", оренбуржцев отделяет одно очко от зоны стыковых матчей.
Источник: Metaratings
Геркус: у "Локомотива" нет шансов на попадание в тройку РПЛ
Бывший генеральный директор "Локомотива" Илья Геркус оценил шансы "железнодорожников" занять призовое место в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"