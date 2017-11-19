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Валерий Петраков: нам не хватило настроя, дисциплины и самоотдачи

Главный тренер "Томи" Валерий Петраков высказался о матче первенства ФНЛ против "Химок" (1:3).

"Я сегодня свою команду не узнал. Мы бездарно сыграли в обороне. А поскольку мы вторую игру пропускаем по три мяча, то, наверное, какой-то звоночек есть. Нам не хватило настроя, дисциплины и самоотдачи. А без этого добиться положительного результата тяжело. Сегодня игроки вышли инфантильные. Владеть мячом, это не значит победить. Нашим атакующим ребятам нужно было играть иначе. Они не справились с задачей. Соперника мы разобрали и знали его сильные стороны, но мои слова не дошли до игроков", - цитирует Петракова официальный сайт ФНЛ.
Теги: Петраков Томь Химки
Сегодня, 13:07
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№1 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 13:42) #
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Болеет за:
«Краснодар»
хрена ты за тренер такой,что тебя игроки не слушаются--когда же тебя наконец то выгонят.присосался к кормушке и ни хрена не делаешь rage
Регистрация: 15.04.2009
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