Жолт Хорняк: новый спонсор помогает, получили зарплату за несколько месяцев

Главный тренер "Луча-Энергии" Жолт Хорняк после матча 24-го тура первенства ФНЛ против петербуржского "Динамо" (2:3) поздравил соперника с победой.– Поздравляю соперника с победой. Тяжело проигрывать, когда ведешь 2:0. Нам нужно было контролировать игру во втором тайме. Нужно было забить еще гол, но очень легко потеряли преимущество в центре поля. А в конце допустили ошибку. Потеряли три очка. Во втором тайме произошла катастрофа. Говорить о том, что повлияла адаптация, я бы не стал.– Новый спонсор помогает, получили зарплату за несколько месяцев. Но то, что сегодня творилось во втором тайме, не касается денег. Мы эту игру сами проиграли… Было приятно сегодня встретиться с Александром Точилиным, с которым мы играли в московском "Динамо" и Александром Новиковым, который был моим первым тренером в России.