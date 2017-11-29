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КДК дисквалифицировал Писарева за оскорбления судей

Главный тренер "Олимпийца" Николай Писарев дисквалифицирован на три матча за нецензурную брань в адрес судей во время матча 25-го тура ФНЛ против питерского "Динамо" (2:2). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

"На 93-й минуте был удален главный тренер "Олимпийца" Николай Писарев за оскорбления судейской бригады. Арбитры прислали рапорты, где подтвердили, что была нецензурная брань. Мы приглашали Писарева на заседание, но, к сожалению, он не явился.

Мы не имеем от него никаких объяснений (и, соответственно, извинений) и не знаем, почему он не приехал. Писарев дисквалифицирован на три матча первенства ФНЛ и оштрафован на 30 тысяч рублей", - цитирует Писарева "Спорт-Экспресс".
Теги: Писарев Григорьянц
Сегодня, 18:48
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