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Стали известны причины отказа Унаи от перехода в "Спартак"

По информации СМИ, отказ марокканского полузащитника "Марселя" Аззедина Унаи от перехода в московский "Спартак" связан с несколькими причинами.
Фото: Global Look Press
Во-первых, красно-белые не выступают в еврокубках. Для футболиста предпочтительным выглядит вариант с полноценным переходом в греческий "Панатинаикос" (он там выступал прошлый год в аренде), который в новый сезоне будет выступать в квалификацию Лиги чемпионов.

Во-вторых, Унаи в Греции по ходу сезона-2024/25 чувствовал себя комфортно, будучи важным игроком. А переход в "Спартак" для полузащитника является дорогой в неизвестность.

В-третьих, марокканец переживает по поводу того, как близкие люди, которые живут в Европе, отреагируют на его переезд в Россию.

Напомним, центральный полузащитник французского "Марселя" Аззедин Унаи попал в сферу московского "Спартака". Выступая в минувшем сезоне в греческом "Панатинаикосе", он принял участие в 37 матчах, забил 5 голов, отдал 7 передач, получил 5 предупреждений. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 10 млн евро.

Источник: "Евро-Футбол.Ру"

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