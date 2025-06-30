"Ситуация в "Ростове"? А разве там сейчас плохо? Да, лидеры ушли, но есть и другие футболисты. Уверен, что в "Ростове" появятся новые лидеры. Кто? Мелехин, Щетинин и Комаров — поставлю на них", - приводит слова Глебова Sport24.
Опорный полузащитник Данил Глебов после 6 лет выступлений покинул "Ростов" этой зимой - его за 8 млн евро выкупил московское "Динамо". А уже во время летнего трансферного окна клуб из Ростова-на-Дону покинули нападающий Николай Комличенко (куплен московским "Локомотивом" за 1,5 млн евро) и центральный защитник Максим Осипенко (куплен московским "Динамо" за 2,9 млн евро).
Глебов назвал футболистов, которые станут новыми лидерами "Ростова"
Игрок московского "Динамо" Данил Глебов высказался о кадровой ситуации в его бывшем клубе - "Ростове".
Фото: ФК "Ростов"