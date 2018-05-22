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Стало известно, кто может возглавить "Балтику" после ухода Черевченко

21 мая, стало известно, что "Балтика" не будет продлевать контракт с главным тренером команды Игорем Черевченко.

Под его руководством команда заняла пятое место в ФНЛ, не попав в "стыки".

Новым наставником калининградцев может стать Олег Василенко. Последним клубом 44-летнего специалиста был литовский "Тракай". Ранее он работал в "Урале", "Анжи" и "Сочи".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Балтика
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