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Александр Точилин: переезд в Сочи? На сегодняшний день мы в отпуске

Главный тренер петербургского "Динамо" Александр Точилин не исключил, что в следующем сезоне команда переедет в Сочи.

"Мы пока не получали официального сообщения от руководства клуба, поэтому мне давать комментарии на этот вопрос сложно. На сегодняшний день мы в отпуске. 11 июня собираемся в Москве и выезжаем за границу на сборы, а вот куда будем возвращаться, пока не знаем. Думаю, как раз за время сборов должно вся проясниться. Насколько я знаю, вопросом переезда руководство занимается, но конкретики какой-то не знаю", - цитирует Точилина "Спорт-Экспресс".
Теги: Точилин Динамо СПБ
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