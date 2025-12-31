Новичок ЦСКА Воронов попращался с "Уралом"

"Урал" стал для меня больше, чем просто клуб. Эти люди, эмоции, опыт и воспоминания, которые навсегда останутся со мной. Здесь я вырос как футболист и как человек, прошёл непростой путь до главной команды и понял, что значит стать её частью. Спасибо каждому сотруднику клуба за вашу ежедневную работу, заботу и внимание, которые делают клуб настоящим домом для игроков. Пришло время сделать следующий шаг и принять новый вызов – переход в ЦСКА. Я ухожу дальше, но часть меня навсегда останется здесь", — приводит слова Воронова пресс-служба "Урала".
ЦСКА объявил о подписании Воронова в среду, 31 декабря. Московский клуб заключил трудовое соглашение с форвардом до 2030 года. 18-летний Воронов выступал за первую команду "Урала" с 2024 года. Он провел за екатеринбуржцев 40 матчей, в которых записал на свой счет 9 голов и 3 результативные передачи.
Екатеринбуржцы занимают второе место в турнирной таблице Первой лиги после 21 тура. ЦСКА идет на четвертой строчке РПЛ после 18-ти туров.