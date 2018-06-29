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"Факел" подписал контракты с Дмитрием Хомичем и Александром Салугиным

По информации Матч ТВ, двое экс-игроков "Амкара" вратарь Дмитрий Хомич и нападающий Александр Салугин стали футболистами воронежского "Факела".

29-летний Салугин, обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА, в минувшем чемпионате России провел 5 матчей, 33-летний экс-спартаковец Хомич – одну.
Теги: Факел
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