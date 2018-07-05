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Сын Черчесова продолжит карьеру в ФНЛ

Голкипер Станислав Черчесов-младший, сын главного тренера сборной России Станислава Черчесова, проведет предстоящие два сезона в "Балтике", сообщает официальный сайт клуба.

Калининградский клуб заключил с 23-летним вратарем контракт на два года.

В минувшем сезоне Черчесов-младший выступал за "Черноморец" во втором дивизионе.
Теги: Балтика Черноморец Черчесов
Сегодня, 14:27
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(1)
№2 Написал: manatee Москва (Сегодня, 15:10) #
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Болеет за:
«Спартак»
Может за шпротами заезжал.
Регистрация: 16.08.2010 [жалоба]
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:34) #
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Болеет за:
«Спартак»
Так вот что Саламыч делал у нас на Балтике..
когда его объявили по стадиону, все подумали, что Черчесов приехал кандидатов в сборную смотреть..

а он. оказывается, своему сыну клуб присматривал..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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