A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Сергей Передня: голы Базелюка? Это его работа

Главный тренер "СКА-Хабаровска" Сергей Передня после победы в стартовом матче первенства ФНЛ над "Армавиром" (3:0) рассказал, в чем надо прибавлять Константину Базелюку.

– Константин забил два мяча. Молодец. Но это его работа.

– Тренеры отзываются о Базелюке по-разному. Некоторые говорят: сложный парень. Сложности уже увидели?

– Да никакой он не сложный! Да, проблемы есть, но они чисто игровые. Базелюк хорошо оснащен технически – у него есть удар, скорость. А вот в тактическом плане иногда выпадает, над этим надо работать. Чем и занимаемся. Базелюк принадлежит ЦСКА – не зря же армейцы от него не отказываются, видят потенциал. Главное – его полностью раскрыть. А так, человек он адекватный.

"Матч ТВ"
Теги: Передня Базелюк
Сегодня, 16:30
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.