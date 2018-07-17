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Сергей Передня: голы Базелюка? Это его работа
Главный тренер "СКА-Хабаровска" Сергей Передня после победы в стартовом матче первенства ФНЛ над "Армавиром" (3:0) рассказал, в чем надо прибавлять Константину Базелюку.
– Константин забил два мяча. Молодец. Но это его работа.
– Тренеры отзываются о Базелюке по-разному. Некоторые говорят: сложный парень. Сложности уже увидели?
– Да никакой он не сложный! Да, проблемы есть, но они чисто игровые. Базелюк хорошо оснащен технически – у него есть удар, скорость. А вот в тактическом плане иногда выпадает, над этим надо работать. Чем и занимаемся. Базелюк принадлежит ЦСКА – не зря же армейцы от него не отказываются, видят потенциал. Главное – его полностью раскрыть. А так, человек он адекватный.
"Матч ТВ"
– Константин забил два мяча. Молодец. Но это его работа.
– Тренеры отзываются о Базелюке по-разному. Некоторые говорят: сложный парень. Сложности уже увидели?
– Да никакой он не сложный! Да, проблемы есть, но они чисто игровые. Базелюк хорошо оснащен технически – у него есть удар, скорость. А вот в тактическом плане иногда выпадает, над этим надо работать. Чем и занимаемся. Базелюк принадлежит ЦСКА – не зря же армейцы от него не отказываются, видят потенциал. Главное – его полностью раскрыть. А так, человек он адекватный.
"Матч ТВ"
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