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Максим Ненахов: можно сказать, уже забыли победу над "Армавиром"

Защитник "СКА-Хабаровс" Максим Ненахов, ставший автором одного из голов в матче первого тура чемпионата ФНЛ с "Армавиром" (3:0), поделился впечатлениями от победы своей команды.

"Конечно, было важно начать чемпионат с победы. Тем более мы играли дома, при своих болельщиках. Очень помог быстрый гол, который добавил нам уверенности. Что касается моего мяча, то приятно отличиться, но главное — успехи команды и первые три очка.

Думаю, к сезону мы готовы неплохо, но переоценивать значение сегодняшней победы тоже не стоит. Можно сказать, уже забыли её, готовимся к следующему матчу", - цитирует Ненахова "Чемпионат.сом".
Теги: СКА-Хабаровск Армавир
Сегодня, 18:43
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