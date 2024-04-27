"Осталось три-четыре недели и вернусь в "Зенит". А дальше? Останусь в "Зените" или пойду в новую аренду? Дальше посмотрим: "Манчестер Юнайтед" или "Наполи". Будем смотреть", - пошутил Адамов в разговоре с корреспондентом "Матч ТВ".
Арсен Адамов, играющий на позиции правого защитника, проводит нынешний сезон в "Оренбурге" на правах аренды. Права на 24-летнего игрока сборной России принадлежат петербургскому "Зениту". Футболист провел за оренбуржцев 21 матч в РПЛ и Кубке России, забил один гол и отдал два голевых паса. Действующий контракт Адамова с "сине-бело-голбыми" рассчитан до 30 июня 2026 года.
Арендованный "Оренбургом" защитник Адамов вернется по окончании сезона в "Зенит"
Защитник "Оренбурга" Арсен Адамов сообщил, что вернется по окончания сезона в "Зенит".
Фото: ФК "Оренбург"