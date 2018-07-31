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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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ФК "Сочи" будет платить около 2 млн рублей за каждый матч на стадионе "Фишт"
Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал, об аренде клубом стадиона "Фишт"
"На сегодняшний момент стоимость аренды составит 2,1 млн рублей за каждый матч, пока мы остановились на ней, а потом будем дорабатывать и смотреть.
Мы должны реально понимать, во сколько будет обходиться стадион, ведь чемпионат мира закончился, начался другой турнир. Время все покажет", – цитирует Рубашко ТАСС
Первые две домашние игры ФНЛ – 17 и 29 июля – "Сочи" провел на Центральном стадионе имени Славы Метревели.
"На сегодняшний момент стоимость аренды составит 2,1 млн рублей за каждый матч, пока мы остановились на ней, а потом будем дорабатывать и смотреть.
Мы должны реально понимать, во сколько будет обходиться стадион, ведь чемпионат мира закончился, начался другой турнир. Время все покажет", – цитирует Рубашко ТАСС
Первые две домашние игры ФНЛ – 17 и 29 июля – "Сочи" провел на Центральном стадионе имени Славы Метревели.
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