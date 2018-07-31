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ФК "Сочи" будет платить около 2 млн рублей за каждый матч на стадионе "Фишт"

Генеральный директор "Сочи" Дмитрий Рубашко рассказал, об аренде клубом стадиона "Фишт"

"На сегодняшний момент стоимость аренды составит 2,1 млн рублей за каждый матч, пока мы остановились на ней, а потом будем дорабатывать и смотреть.

Мы должны реально понимать, во сколько будет обходиться стадион, ведь чемпионат мира закончился, начался другой турнир. Время все покажет", – цитирует Рубашко ТАСС

Первые две домашние игры ФНЛ – 17 и 29 июля – "Сочи" провел на Центральном стадионе имени Славы Метревели.
Теги: Сочи
Сегодня, 12:31
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№2 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 12:55) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: VitL
фишт - 40 000 зрителей. даже при стоимости билета 100 руб получаем 4 млн. Даже в прибыли.
но средняя посещаемость матча ФНЛ - в прошлом сезоне - 2029 зрителей...

чтобы окупить, надо назначать цену в 1 000 рябчиков, а кто ж за такие деньги пойдет смотреть не Спартак-ЦСКА-Зенит?


начнут побеждать и бороться за выход в ПЛ эти 2т зрителей начнут увеличиваться в разы)) ну плюс туристы которые не попали на ЧМ захотят хоть раз посмотреть на что потратили деньги)))
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№1 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 12:46) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
фишт - 40 000 зрителей. даже при стоимости билета 100 руб получаем 4 млн. Даже в прибыли.
но средняя посещаемость матча ФНЛ - в прошлом сезоне - 2029 зрителей...

чтобы окупить, надо назначать цену в 1 000 рябчиков, а кто ж за такие деньги пойдет смотреть не Спартак-ЦСКА-Зенит?
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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