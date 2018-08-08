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Нападающий "Краснодара-2" Онугха дисквалифицирован на два матча

Нападающий "Краснодара-2" Герман Онугха дисквалифицирован на два матча за грубую игру в матче с "Тюменью". Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Матч "Тюмень" - "Краснодар-2" (0:1) прошел 4 августа в четвертом туре ФНЛ. Онугха был удален на 28-й минуте встречи.

"Принято решение дисквалифицировать Онугху за грубую игру на два матча", - цитирует Григорьянца ТАСС.
Теги: Краснодар-2
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