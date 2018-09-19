Официально: Непомнящий уволен из "Балтики" и займет пост замгендиректора по развитию молодежного футбола

Пресс-служба "Балтики" объявила об уходе с поста главного тренера команды Валерия Непомнящего.Решение об отставке 75-летнего специалиста принято по обоюдному согласию. Непомнящий переведен на должность заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола.Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Валерий Климов, помощник Непомнящего.