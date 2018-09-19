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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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18:20
Учредитель фонда "Анжи живи": теперь каждый болельщик сможет помочь клубу не словом, а делом (4)
Учредитель фонда "Анжи живи": теперь каждый болельщик сможет помочь клубу не словом, а делом (4)
17:42
Гендиректор "Енисея": люди в Красноярске заждались большого футбола. В матче с "Уралом" ожидаем праздник
Гендиректор "Енисея": люди в Красноярске заждались большого футбола. В матче с "Уралом" ожидаем праздник
17:35
Жена Глушакова: развожусь с Денисом из-за его постоянных измен. В команде знают о его похождениях (23)
Жена Глушакова: развожусь с Денисом из-за его постоянных измен. В команде знают о его похождениях (23)
17:31
Официально: Непомнящий уволен из "Балтики" и займет пост замгендиректора по развитию молодежного футбола
Официально: Непомнящий уволен из "Балтики" и займет пост замгендиректора по развитию молодежного футбола
17:19
Тренер "Нижнего Новгорода" дисквалифицирован на две игры за неспортивное поведение в адрес судьи
Тренер "Нижнего Новгорода" дисквалифицирован на две игры за неспортивное поведение в адрес судьи
16:53
Геркус: ради наших болельщиков нам нужно извлечь урок из этого разгрома и двигаться вперед (1)
Геркус: ради наших болельщиков нам нужно извлечь урок из этого разгрома и двигаться вперед (1)
15:34
Борис Игнатьев: молодежь ЦСКА уже перешагнула из уровня мальчишеских штанишек на уровень серьезных мужей
Борис Игнатьев: молодежь ЦСКА уже перешагнула из уровня мальчишеских штанишек на уровень серьезных мужей
14:44
Евгений Кафельников: мои источники о бунте Глушакова и Комбарова? Скажем так, они из раздевалки "Спартака" (8)
Евгений Кафельников: мои источники о бунте Глушакова и Комбарова? Скажем так, они из раздевалки "Спартака" (8)
14:30
"Зенит" отправился в Копенгаген (6)
"Зенит" отправился в Копенгаген (6)
13:53
Евгений Кафельников: Зобнин отказался поддержать бунт Глушакова, Комбарова и Самедова по сливу Карреры (40)
Евгений Кафельников: Зобнин отказался поддержать бунт Глушакова, Комбарова и Самедова по сливу Карреры (40)
13:30
Анатолий Мещеряков: с "Галатасараем" "Локомотив" показал чуть ли не лучший футбол в сезоне (5)
Анатолий Мещеряков: с "Галатасараем" "Локомотив" показал чуть ли не лучший футбол в сезоне (5)
10:03
Владимир Габулов: был интерес со стороны одной московской команды, но перейти не получилось (2)
Владимир Габулов: был интерес со стороны одной московской команды, но перейти не получилось (2)
Официально: Непомнящий уволен из "Балтики" и займет пост замгендиректора по развитию молодежного футбола
Пресс-служба "Балтики" объявила об уходе с поста главного тренера команды Валерия Непомнящего.
Решение об отставке 75-летнего специалиста принято по обоюдному согласию. Непомнящий переведен на должность заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола.
Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Валерий Климов, помощник Непомнящего.
ФК "Балтика"
Решение об отставке 75-летнего специалиста принято по обоюдному согласию. Непомнящий переведен на должность заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола.
Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Валерий Климов, помощник Непомнящего.
ФК "Балтика"
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