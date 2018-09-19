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Официально: Непомнящий уволен из "Балтики" и займет пост замгендиректора по развитию молодежного футбола

Пресс-служба "Балтики" объявила об уходе с поста главного тренера команды Валерия Непомнящего.

Решение об отставке 75-летнего специалиста принято по обоюдному согласию. Непомнящий переведен на должность заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола.

Временно исполняющим обязанности главного тренера назначен Валерий Климов, помощник Непомнящего.

ФК "Балтика"
Теги: Непомнящий Балтика
Сегодня, 17:31
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