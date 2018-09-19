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В ФНЛ сменился лидер

"Тамбов" сегодня на своем поле разгромил "Томь" в матче 12-го тура ОЛИМП-ФНЛ.

Это позволило подопечным Мурата Исхакова обогнать томичей и выйти на первое место в турнирной таблице. "Томь" опустилась на вторую строчку.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

12-й тур

"Тамбов" - "Томь" (Томск) - 3:0 (0:0)

Голы: Чернышов, 49 (1:0). Чуперка, 81 (2:0). Аппаев, 89 - с пенальти (3:0).


"Тамбов": Вавилин, Горбатюк, Шляков, Рыбин, Овсиенко, Шевчук (Муйива, 85), Чернышов, Кашчелан, Кленкин (Килин, 82), Чуперка, Аппаев (Рагулькин, 90+1).

"Томь": Шафинский, Тен, Шумских, Зуйков, Клещенко, Ставпец (Гвинейский, 67), Кухарчук (Сасин, 71), Шалаев, Калинский (Крапухин, 75), Казаев, Кузьмичев (Тлупов, 66).

Предупреждения: Чернышов, 51. Кузьмичев, 55. Ставпец, 57. Калинский, 57. Сасин, 79. Тен, 90+2.
Теги: Тамбов Томь
Сегодня, 20:48
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№1 Написал: Тамбовский волк Тамбов (Сегодня, 21:11) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ребята! Скажи мне года два назад, что мой ФК Тамбов будет лидером ФНЛ - я бы не поверил! Фантастика!!!
Регистрация: 3.05.2018 [жалоба]
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