В ФНЛ сменился лидер

"Тамбов" сегодня на своем поле разгромил "Томь" в матче 12-го тура ОЛИМП-ФНЛ.Это позволило подопечным Мурата Исхакова обогнать томичей и выйти на первое место в турнирной таблице. "Томь" опустилась на вторую строчку.Чернышов, 49 (1:0). Чуперка, 81 (2:0). Аппаев, 89 - с пенальти (3:0).Вавилин, Горбатюк, Шляков, Рыбин, Овсиенко, Шевчук (Муйива, 85), Чернышов, Кашчелан, Кленкин (Килин, 82), Чуперка, Аппаев (Рагулькин, 90+1).Шафинский, Тен, Шумских, Зуйков, Клещенко, Ставпец (Гвинейский, 67), Кухарчук (Сасин, 71), Шалаев, Калинский (Крапухин, 75), Казаев, Кузьмичев (Тлупов, 66).Чернышов, 51. Кузьмичев, 55. Ставпец, 57. Калинский, 57. Сасин, 79. Тен, 90+2.