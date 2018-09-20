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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Илья Кухарчук : судья просто не дал играть в футбол
После матча 12 тура первенства ФНЛ меду «Тамбовом» и «Томью» свой комментарий дал нападающий томичей Илья Кухарчук.
- Илья твой комментарий к прошедшему матчу.
- Смешная игра была! «Тамбов» хорошая, сбалансированная команда, и если бы не судейство, то получилась очень интересная игра. Игра двух лидеров. Я не знаю, как можно ставить такого судью, когда играют два лидера первенства. Судья просто не дал играть в футбол, он нас «прибил» и он нас не первый раз судит, и не стесняясь судит предвзято. И все об этом знают. Но он почему-то продолжает судить наши матчи, и на это никто не обращает внимания. Это очень обидно. Поэтому комментарий к матчу… Очень обидно, что такое происходит в нашем футболе.
- В месте с тем, очень много было заявлений, что судей нельзя трогать, критиковать. Что это отдельная своего рода неприкасаемая каста. Что на твой взгляд нужно делать, что бы изменить ситуацию с нашим судейством в лучшую сторону? И панацея ли от проблем система видеоповторов?
- Ну видимо судью который нас судил в этом матче никто и не трогает! Поэтому он так и судит. Когда мы ехали на этот выезд, мы знали, кто нас будет судить. И мы знали, что будет нечто подобное от судьи. Но мы не думали, что это будет настолько сильно и безнаказанно. Потому, что просто стыдно становится за наш российский футбол. А видеоповторы… Я думаю, что он бы просто игнорировал их. А даже бы если и обращался, он всё равно принимал то решение, которое выгодно ему. Это надо что-то менять сверху в руководящем аппарате судейского корпуса.
С Ильёй Кухарчуком общался Миша-Пират.
- Илья твой комментарий к прошедшему матчу.
- Смешная игра была! «Тамбов» хорошая, сбалансированная команда, и если бы не судейство, то получилась очень интересная игра. Игра двух лидеров. Я не знаю, как можно ставить такого судью, когда играют два лидера первенства. Судья просто не дал играть в футбол, он нас «прибил» и он нас не первый раз судит, и не стесняясь судит предвзято. И все об этом знают. Но он почему-то продолжает судить наши матчи, и на это никто не обращает внимания. Это очень обидно. Поэтому комментарий к матчу… Очень обидно, что такое происходит в нашем футболе.
- В месте с тем, очень много было заявлений, что судей нельзя трогать, критиковать. Что это отдельная своего рода неприкасаемая каста. Что на твой взгляд нужно делать, что бы изменить ситуацию с нашим судейством в лучшую сторону? И панацея ли от проблем система видеоповторов?
- Ну видимо судью который нас судил в этом матче никто и не трогает! Поэтому он так и судит. Когда мы ехали на этот выезд, мы знали, кто нас будет судить. И мы знали, что будет нечто подобное от судьи. Но мы не думали, что это будет настолько сильно и безнаказанно. Потому, что просто стыдно становится за наш российский футбол. А видеоповторы… Я думаю, что он бы просто игнорировал их. А даже бы если и обращался, он всё равно принимал то решение, которое выгодно ему. Это надо что-то менять сверху в руководящем аппарате судейского корпуса.
С Ильёй Кухарчуком общался Миша-Пират.
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