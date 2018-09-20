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Источник: Ледяхов в ближайшее время подпишет контракт с "Балтикой"

Калининградская "Балтика" достигла устной договоренности с Игорем Ледяховым, сообщает Чемпионат.

Контракт будет подписан в ближайшее время, после чего российский специалист приступит к подготовке команды к матчу с "Зенитом-2" в рамках 13-го тура ФНЛ, который состоится 23 сентября в Санкт-Петербурге и начнётся в 14:00 по московскому времени.

Последним местом работы Ледяхова был грозненский "Ахмат", который он покинул 2 сентября.
Теги: Ледяхов Балтика Ахмат
Сегодня, 13:21
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