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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Зенит-2" уступил "Нижнему Новгороду"
"Нижний Новгород" победил "Зенит-2" в матче 14-го тура Олимп-ФНЛ.
Первенство России
14-й тур
"Нижний Новгород" - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 1:0
Гол: Палиенко, 11.
"Нижний Новгород": Анисимов, Абазов, Гогличидзе, Хайруллов, Абрамов, Сапета, Игнатович (Спэтару, 60), Палиенко (Скворцов, 62), Симанов (Чирьяк, 69), Аюпов, Делькин (Фомин, 78).
"Зенит-2": Кизеев, Пенчиков (Воробьев, 82), Рукас, Терентьев, Бугриев, Плетнев, Богаев, Мусаев, Иванов (Кириллов, 46), Камышев (Макеев, 75), Прудников (Скроботов, 84).
Предупреждения: Игнатович, 30. Абазов, 37. Камышев, 39. Рукас, 42. Делькин, 44. Иванов, 45+1. Спэтару, 80. Чирьяк, 82. Скворцов, 90+1.
Первенство России
14-й тур
"Нижний Новгород" - "Зенит-2" (Санкт-Петербург) - 1:0
Гол: Палиенко, 11.
"Нижний Новгород": Анисимов, Абазов, Гогличидзе, Хайруллов, Абрамов, Сапета, Игнатович (Спэтару, 60), Палиенко (Скворцов, 62), Симанов (Чирьяк, 69), Аюпов, Делькин (Фомин, 78).
"Зенит-2": Кизеев, Пенчиков (Воробьев, 82), Рукас, Терентьев, Бугриев, Плетнев, Богаев, Мусаев, Иванов (Кириллов, 46), Камышев (Макеев, 75), Прудников (Скроботов, 84).
Предупреждения: Игнатович, 30. Абазов, 37. Камышев, 39. Рукас, 42. Делькин, 44. Иванов, 45+1. Спэтару, 80. Чирьяк, 82. Скворцов, 90+1.
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