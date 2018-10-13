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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Защитник "Томи" - про задержку матча с "Сочи": нужно было привлечь внимание людей к нашей ситуации
Защитник "Томи" Дмитрий Тихий прокомментировал акцию футболистов команды, которые бойкотировали начало встречи 16-го тура ОЛИМП-ФНЛ с "Сочи" (1:0), выйдя на поле с опозданием на шесть минут. Таким образом они выразили протест в связи с задержками выплат по зарплатам. Перед матчем игроки надели майки с надписью "Томь – результат за бесплатно".
- Команда решила провести акцию с футболками, все планировалось заранее, - говорит Тихий. - Нужно было привлечь внимание людей к нашей непростой ситуации.
- Понимали, что клуб может попасть из-за этого под штрафные санкции?
- Да, нам об этом сказал спортивный директор. Перед игрой заходил и инспектор матча, говорил про это.
- Почему всего на пару минут задержали старт?
- Если честно, не засекал, сколько там получилось. Не знаю, почему настолько.
- После акции "Томь" провела хороший матч и одержала победу. После финального свистка руководство как отреагировало? Вы поняли, что услышаны?
- Пока никакой встречи не было. Зашли, поздравили с победой - и все. Надеюсь, что нашу команду поняли, что обратят внимание и помогут.
- В дальнейшем если не будут решены вопросы с задержками, как намерены себя вести?
- Пока не обсуждали это. Мы все надеемся, что в ближайшее время ситуация разрешится. Дальнейшие действия не обговаривали, идем от игры к игре.
"Спорт-Экспресс"
- Команда решила провести акцию с футболками, все планировалось заранее, - говорит Тихий. - Нужно было привлечь внимание людей к нашей непростой ситуации.
- Понимали, что клуб может попасть из-за этого под штрафные санкции?
- Да, нам об этом сказал спортивный директор. Перед игрой заходил и инспектор матча, говорил про это.
- Почему всего на пару минут задержали старт?
- Если честно, не засекал, сколько там получилось. Не знаю, почему настолько.
- После акции "Томь" провела хороший матч и одержала победу. После финального свистка руководство как отреагировало? Вы поняли, что услышаны?
- Пока никакой встречи не было. Зашли, поздравили с победой - и все. Надеюсь, что нашу команду поняли, что обратят внимание и помогут.
- В дальнейшем если не будут решены вопросы с задержками, как намерены себя вести?
- Пока не обсуждали это. Мы все надеемся, что в ближайшее время ситуация разрешится. Дальнейшие действия не обговаривали, идем от игры к игре.
"Спорт-Экспресс"
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