Защитник "Томи" - про задержку матча с "Сочи": нужно было привлечь внимание людей к нашей ситуации

Защитник "Томи" Дмитрий Тихий прокомментировал акцию футболистов команды, которые бойкотировали начало встречи 16-го тура ОЛИМП-ФНЛ с "Сочи" (1:0), выйдя на поле с опозданием на шесть минут. Таким образом они выразили протест в связи с задержками выплат по зарплатам. Перед матчем игроки надели майки с надписью "Томь – результат за бесплатно".- Команда решила провести акцию с футболками, все планировалось заранее, - говорит Тихий. - Нужно было привлечь внимание людей к нашей непростой ситуации.- Да, нам об этом сказал спортивный директор. Перед игрой заходил и инспектор матча, говорил про это.- Если честно, не засекал, сколько там получилось. Не знаю, почему настолько.- Пока никакой встречи не было. Зашли, поздравили с победой - и все. Надеюсь, что нашу команду поняли, что обратят внимание и помогут.- Пока не обсуждали это. Мы все надеемся, что в ближайшее время ситуация разрешится. Дальнейшие действия не обговаривали, идем от игры к игре.