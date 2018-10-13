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Защитник "Томи" - про задержку матча с "Сочи": нужно было привлечь внимание людей к нашей ситуации

Защитник "Томи" Дмитрий Тихий прокомментировал акцию футболистов команды, которые бойкотировали начало встречи 16-го тура ОЛИМП-ФНЛ с "Сочи" (1:0), выйдя на поле с опозданием на шесть минут. Таким образом они выразили протест в связи с задержками выплат по зарплатам. Перед матчем игроки надели майки с надписью "Томь – результат за бесплатно".

- Команда решила провести акцию с футболками, все планировалось заранее, - говорит Тихий. - Нужно было привлечь внимание людей к нашей непростой ситуации.

- Понимали, что клуб может попасть из-за этого под штрафные санкции?

- Да, нам об этом сказал спортивный директор. Перед игрой заходил и инспектор матча, говорил про это.

- Почему всего на пару минут задержали старт?

- Если честно, не засекал, сколько там получилось. Не знаю, почему настолько.

- После акции "Томь" провела хороший матч и одержала победу. После финального свистка руководство как отреагировало? Вы поняли, что услышаны?

- Пока никакой встречи не было. Зашли, поздравили с победой - и все. Надеюсь, что нашу команду поняли, что обратят внимание и помогут.

- В дальнейшем если не будут решены вопросы с задержками, как намерены себя вести?

- Пока не обсуждали это. Мы все надеемся, что в ближайшее время ситуация разрешится. Дальнейшие действия не обговаривали, идем от игры к игре.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Томь
Сегодня, 18:12
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