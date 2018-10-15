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Защитник "Томи" Тихий: мы поедем на матч в Курск, но ждем реакции начальства на уровне губернатора

Защитник "Томи" Дмитрий Тихий подтвердил, что игроки сибирской команды не планируют бойкотировать ближайшие матчи Олимп-ФНЛ и отправятся на игру 17-го тура с "Авангардом", которая пройдет в субботу, 20 октября.

"Мы поедем в Курск. Команда пообщалась со спортивным директором клуба, и пришли к пониманию. На данный момент будем заниматься своим делом, но ждем реакции со стороны вышестоящего начальства. Насколько я понял, вопрос будет решаться на уровне губернатора", - цитирует Тихого "Спорт-Экспресс".

В прошлую субботу на встречу 16-го тура тура с "Сочи" (1:0) сибиряки вышли на шесть минут позже запланированного времени начала в майках с надписью "Томь - результат за бесплатно".
Теги: Томь Авангард
Сегодня, 16:18
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#1  Gnome  Алматы (Сегодня, 16:32)
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так себя ведут, как будто их губер обязан на деньги налогоплательщиков содержать. Развели халяву для шлака по всей стране, а потом удивляемся, а чего это столько клубов, а в сборную игроки еле-еле набираются.


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Удача и Бог!
Регистрация: 20.11.2008 [жалоба]
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