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Наставник "Армавира" дисквалифицирован на два матча ФНЛ

Главный тренер "Армавира" Арсен Папикян дисквалифицирован на две игры ФНЛ за оскорбление помощника главного судьи матча с "Балтикой" Тихона Калугина, сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Матч ФНЛ "Армавир" - "Балтика" прошел 13 октября и закончился со счетом 2:2.

"Мы рассматривали рапорт делегата матча "Армавир" – "Балтика". После окончания игры тренер вратарей "Армавира" Александр Чихрадзе выбежал на поле и оскорбил судью, а главный тренер "Армавира" Папикян неоднократно оскорблял первого помощника арбитра. У нас был Сергей Сергеевич Чебан на заседании, а по видеосвязи у нас был и Папикян, и Чихрадзе", - сказал Григорьянц.

"Установили мы следующее: Чихрадзе использовал ненормативную лексику в адрес Чебана, а Папикян - оскорбления без ненормативной лексики в адрес Тихона Калугина. Чихрадзе – три матча дисквалификации первенства России, а Папикян дисквалифицирован на два матча", - продолжил Григорьянц.

РИА Новости
Теги: Армавир
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