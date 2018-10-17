Наставник "Армавира" дисквалифицирован на два матча ФНЛ

Главный тренер "Армавира" Арсен Папикян дисквалифицирован на две игры ФНЛ за оскорбление помощника главного судьи матча с "Балтикой" Тихона Калугина, сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.Матч ФНЛ "Армавир" - "Балтика" прошел 13 октября и закончился со счетом 2:2."Мы рассматривали рапорт делегата матча "Армавир" – "Балтика". После окончания игры тренер вратарей "Армавира" Александр Чихрадзе выбежал на поле и оскорбил судью, а главный тренер "Армавира" Папикян неоднократно оскорблял первого помощника арбитра. У нас был Сергей Сергеевич Чебан на заседании, а по видеосвязи у нас был и Папикян, и Чихрадзе", - сказал Григорьянц."Установили мы следующее: Чихрадзе использовал ненормативную лексику в адрес Чебана, а Папикян - оскорбления без ненормативной лексики в адрес Тихона Калугина. Чихрадзе – три матча дисквалификации первенства России, а Папикян дисквалифицирован на два матча", - продолжил Григорьянц.