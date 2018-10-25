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Главный тренер "Сочи": погодного коллапса у нас нет, будем играть на "Фиште"

Главный тренер ФК "Сочи" Александр Точилин заявил, что погодная ситуация в регионе вскоре нормализуется и ближайший домашний матч Олимп-ФНЛ (4 ноября с "Факелом" в 20-м туре) команда проведет на стадионе "Фишт".

В Краснодарском крае выпали сильные осадки, вызвавшие подтопление домов, больниц и школ, а также проблемы с авиационным и автомобильным сообщением.

"Дождь идет, но коллапса нет. Будем принимать соперников на "Фиште". Сначала отыграем на выезде 28 октября (с "Шинником" в 19-м туре – Прим.), а когда вернемся, обещают уже солнечную погоду – начиная с воскресенья", - цитирует Точилина "Спорт-Экспресс".
Теги: Точилин Сочи
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