Шалимов объяснил, чем его впечатлил Джон в дебютном матче за "Зенит"

"Мне понравилось, как Джон Джон провел игру. Он высокий, техничный. На меня произвел впечатление. Интересно, на какой позиции он будет играть.
Он может не только обыгрывать за счет дриблинга, но и за счет комбинационной игры. Он должен вписаться в игру "Зенита", — приводит слова Шалимова "Матч ТВ".
Во вторник, 3 февраля "Зенит" сыграл с "Динамо" в рамках матча Зимнего Кубка РПЛ. Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:1. Счет встречи открыл полузащитник санкт-петербуржцев Александр Ерохин. Джон Джон отдал ему передачу. Бразильский футболист пополнил состав "Зенита" в конце января, перейдя из "Ред Булл Брагантино".
Следующая встреча "Зенита" в рамках Зимнего Кубка РПЛ состоится 6 февраля. В этот день команда Сергея Семака сыграет с "Краснодаром".