Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Ростов
16:00
НоаНе начат
Рубин
17:00
ЖенисНе начат

Шалимов объяснил, чем его впечатлил Джон в дебютном матче за "Зенит"

Бывший футболист сборной России Игорь Шалимов высказался об игре новичка "Зенита" Джона Джона в матче с "Динамо".
Фото: ФК "Зенит"
По словам Шалимова, Джон может обыгрывать за счет дриблинга и комбинационной игры.

"Мне понравилось, как Джон Джон провел игру. Он высокий, техничный. На меня произвел впечатление. Интересно, на какой позиции он будет играть.
Он может не только обыгрывать за счет дриблинга, но и за счет комбинационной игры. Он должен вписаться в игру "Зенита", — приводит слова Шалимова "Матч ТВ".


Во вторник, 3 февраля "Зенит" сыграл с "Динамо" в рамках матча Зимнего Кубка РПЛ. Сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:1. Счет встречи открыл полузащитник санкт-петербуржцев Александр Ерохин. Джон Джон отдал ему передачу. Бразильский футболист пополнил состав "Зенита" в конце января, перейдя из "Ред Булл Брагантино".

Следующая встреча "Зенита" в рамках Зимнего Кубка РПЛ состоится 6 февраля. В этот день команда Сергея Семака сыграет с "Краснодаром".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится