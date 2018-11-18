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"Томь" удержала ничью в матче с "Ротором"

В матче 23-го тура первенства ФНЛ "Ротор" сыграл вничью с "Томью" – 0:0.

ФНЛ

23 тур

"Ротор" – "Томь" 0:0

"Ротор": Лобанцев, Карпов, Васильев, Маляров, Самсонов, Воробьёв (Шарипов, 68), Попов, Лобкарёв, Николаев (Завезён, 80), Коротаев (Мязин, 60), Муллин (Абдулавов, 86)

"Томь": Шафинский, Тихий, Шумских, Зуйков, Клещенко, Гвинейский, Казаев, Шалаев, Кухарчук, Фомин (Ставпец, 57 (Мануйлов, 90+3)), Кузьмичёв (Тлупов, 76)

Предупреждения: Клещенко, 18, Маляров, 29, Гвинейский, 38, Муллин, 42, Гвинейский, 54, Самсонов, 57, Зуйков, 84, Казаев, 90

Удаления: Гвинейский, 54

"Сибирь" – "СКА-Хабаровск" 1:1

Голы: Свежов, 3, Казанков, 22 (пен.)

"Сибирь": Цыган, Полюткин, Аравин, Кушнирук, Макаренко, Дудолев (Беляев, 86), Киреенко, Азаров, Гладышев, Свежов, Галыш

"СКА-Хабаровск": Генералов, Гарбуз (Черевко, 71), Труфанов, Приндета, Хомуха, Дедечко, Кабутов, Квеквескири, Казанков (Карасев, 62), Кабаев (Секульский, 63), Базелюк (Никифоров, 58)

Предупреждения: Квеквескири, 12, Свежов, 45, Макаренко, 73, Свежов, 76, Приндета, 82, Полюткин, 83, Квеквескири, 90+3

Удаления: Свежов, 76, Квеквескири, 90+3
Теги: Томь Ротор
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