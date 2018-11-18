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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Томь" удержала ничью в матче с "Ротором"
В матче 23-го тура первенства ФНЛ "Ротор" сыграл вничью с "Томью" – 0:0.
ФНЛ
23 тур
"Ротор" – "Томь" 0:0
"Ротор": Лобанцев, Карпов, Васильев, Маляров, Самсонов, Воробьёв (Шарипов, 68), Попов, Лобкарёв, Николаев (Завезён, 80), Коротаев (Мязин, 60), Муллин (Абдулавов, 86)
"Томь": Шафинский, Тихий, Шумских, Зуйков, Клещенко, Гвинейский, Казаев, Шалаев, Кухарчук, Фомин (Ставпец, 57 (Мануйлов, 90+3)), Кузьмичёв (Тлупов, 76)
Предупреждения: Клещенко, 18, Маляров, 29, Гвинейский, 38, Муллин, 42, Гвинейский, 54, Самсонов, 57, Зуйков, 84, Казаев, 90
Удаления: Гвинейский, 54
"Сибирь" – "СКА-Хабаровск" 1:1
Голы: Свежов, 3, Казанков, 22 (пен.)
"Сибирь": Цыган, Полюткин, Аравин, Кушнирук, Макаренко, Дудолев (Беляев, 86), Киреенко, Азаров, Гладышев, Свежов, Галыш
"СКА-Хабаровск": Генералов, Гарбуз (Черевко, 71), Труфанов, Приндета, Хомуха, Дедечко, Кабутов, Квеквескири, Казанков (Карасев, 62), Кабаев (Секульский, 63), Базелюк (Никифоров, 58)
Предупреждения: Квеквескири, 12, Свежов, 45, Макаренко, 73, Свежов, 76, Приндета, 82, Полюткин, 83, Квеквескири, 90+3
Удаления: Свежов, 76, Квеквескири, 90+3
ФНЛ
23 тур
"Ротор" – "Томь" 0:0
"Ротор": Лобанцев, Карпов, Васильев, Маляров, Самсонов, Воробьёв (Шарипов, 68), Попов, Лобкарёв, Николаев (Завезён, 80), Коротаев (Мязин, 60), Муллин (Абдулавов, 86)
"Томь": Шафинский, Тихий, Шумских, Зуйков, Клещенко, Гвинейский, Казаев, Шалаев, Кухарчук, Фомин (Ставпец, 57 (Мануйлов, 90+3)), Кузьмичёв (Тлупов, 76)
Предупреждения: Клещенко, 18, Маляров, 29, Гвинейский, 38, Муллин, 42, Гвинейский, 54, Самсонов, 57, Зуйков, 84, Казаев, 90
Удаления: Гвинейский, 54
"Сибирь" – "СКА-Хабаровск" 1:1
Голы: Свежов, 3, Казанков, 22 (пен.)
"Сибирь": Цыган, Полюткин, Аравин, Кушнирук, Макаренко, Дудолев (Беляев, 86), Киреенко, Азаров, Гладышев, Свежов, Галыш
"СКА-Хабаровск": Генералов, Гарбуз (Черевко, 71), Труфанов, Приндета, Хомуха, Дедечко, Кабутов, Квеквескири, Казанков (Карасев, 62), Кабаев (Секульский, 63), Базелюк (Никифоров, 58)
Предупреждения: Квеквескири, 12, Свежов, 45, Макаренко, 73, Свежов, 76, Приндета, 82, Полюткин, 83, Квеквескири, 90+3
Удаления: Свежов, 76, Квеквескири, 90+3
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