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Игорь Ледяхов: игроки "Балтики" начали получать выплаты по долгам
Главный тренер "Балтики" Игорь Ледяхов в преддверии матча 24-го тура ФНЛ с "Сочи" отметил, что команда начала получать долги по зарплатам, и это позитивно сказывается на климате внутри команды.
"Выплаты по долгам в команде начались. Со скрипом, но они идут. Атмосфера в команде, безусловно, становится лучше, мотивация растет. В "Балтике" абсолютно всех не устраивает то место, которое сейчас занимает клуб в таблице. Будем работать, чтобы это положение исправить", - цитирует Ледяхова "Спорт-Экспресс".
Ранее, напомним, губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о том, что администрация региона выделит "Балтике" дополнительные 167 миллионов рублей.
"Выплаты по долгам в команде начались. Со скрипом, но они идут. Атмосфера в команде, безусловно, становится лучше, мотивация растет. В "Балтике" абсолютно всех не устраивает то место, которое сейчас занимает клуб в таблице. Будем работать, чтобы это положение исправить", - цитирует Ледяхова "Спорт-Экспресс".
Ранее, напомним, губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил о том, что администрация региона выделит "Балтике" дополнительные 167 миллионов рублей.
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