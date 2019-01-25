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Форвард "Томи" Кузьмичев перешел в "Балтику"

Пресс-служба "Балтики" объявила о переходе нападающего Ильи Кузьмичева.

31-летний игрок ранее расторг контракт с "Томью" из-за долгов по зарплате.

В текущем сезоне Кузьмичев провел 24 матча в ФНЛ, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
Сегодня, 10:29
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