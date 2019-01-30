Александр Козлов будет играть в "Арарате"

Бывший нападающий "Спартака" Александр Козлов будет выступать за московский "Арарат". Клуб летом собирается заявиться в ПФЛ.Первую часть сезона 25-летний футболист провел в "Химках". За "Спартак" форвард сыграл 22 матча и забил один гол.