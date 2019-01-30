ФНЛ 2018/19

# Команда И О
1 Тамбов 24 47
2 Томь 24 46
3 Авангард 24 42
4 Чертаново 24 38
5 Нижний Новгород 24 38
6 Сочи 24 38
7 Шинник 24 37
8 Краснодар-2 24 36
9 Спартак-2 24 35
10 Луч 24 35
11 Мордовия 24 34
12 СКА-Хабаровск 24 33
13 Химки 24 31
14 Факел 24 29
15 Ротор 24 28
16 Балтика 24 25
17 Армавир 24 25
18 Тюмень 24 24
19 Сибирь 24 20
20 Зенит-2 24 8
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Александр Козлов будет играть в "Арарате"

Бывший нападающий "Спартака" Александр Козлов будет выступать за московский "Арарат". Клуб летом собирается заявиться в ПФЛ.

Первую часть сезона 25-летний футболист провел в "Химках". За "Спартак" форвард сыграл 22 матча и забил один гол.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Козлов Арарат
Сегодня, 21:31
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