Футболист "Аль-Хиляля" ждёт решения "Барселоны" - источник

Защитник "Аль-Хиляля" Жоау Канселу рассчитывает получить предложение от "Барселоны" и готов дождаться позиции каталонского клуба в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Diario Sport, "Барселона" ранее прорабатывала вариант с возвращением португальца через его представителей, однако на данный момент в клубе скептически оценивают перспективы сделки. Причинами называют как финансовую сторону вопроса - у Канселу высокий оклад, - так и спортивные соображения.



При этом фаворитом в борьбе за футболиста сейчас считается "Интер". Несмотря на это, сам Канселу не спешит принимать решение и намерен выждать ответ от "Барсы". По информации Фабрицио Романо, при наличии предложения со стороны каталонцев защитник отдал бы приоритет именно этому варианту.

