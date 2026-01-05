Ташуев - о "Балтике": они сражаются с топами на равных

Специалист отметил, что команда Андрея Талалаева демонстрирует стабильный и качественный футбол, благодаря чему находится в числе претендентов на высокие места.
- Они рядом с призами. Назову этот клуб открытием, они дают шикарный результат с Андреем, на равных сражаются с топами, - приводит слова Ташуева "РБ Спорт".
После 18 туров РПЛ "Балтика" набрала 35 очков и отстаёт от лидирующего "Краснодара" на пять баллов. Первый официальный матч после зимнего перерыва калининградская команда проведёт на выезде против петербургского "Зенита".
Наставник "Енисея" Сергей Ташуев дал оценку выступлению калининградской "Балтики" в чемпионате России.
Фото: ФК "Балтика"