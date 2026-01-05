Карседо опубликовал пост перед назначением в "Спартак"

Экс-наставник "Пафоса" Хуан Карлос Карседо обратился к клубу и болельщикам после своего ухода, опубликовав сообщение в социальных сетях.

Фото: ФК "Пафос"





- Моё время в "Пафосе" подошло к концу. Хочу поблагодарить игроков, клуб и болельщиков за эти выдающиеся два с половиной года. Этот город стал для нас домом. Также выражаю искреннюю благодарность владельцам клуба и спортивному директору за доверие и возможность работать в этом амбициозном проекте, - написал Карседо.



