Юран: не ожидал, что "Динамо" будет на таком месте

Специалист отметил, что по ходу чемпионата его удивили сразу три клуба - "Сочи", московское "Динамо" и "Балтика". Особое внимание он обратил на положение московской команды в турнирной таблице.
- Больше всего удивило "Динамо" - не думал, что они будут на таком месте. Верхняя часть таблицы в целом привычная. При этом понятно, что "Балтика" по-хорошему удивляет, - цитирует Юрана "Чемпионат".
После первой части сезона РПЛ-2025/26 московское "Динамо" занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. "Балтика" располагается на пятой строчке с 35 баллами, а "Сочи" находится в зоне вылета - на 16-й позиции с девятью очками.
В тройку лидеров чемпионата входят "Краснодар" (40 очков), "Зенит" (39) и "Локомотив" (37).
Фото: ФК "Динамо"