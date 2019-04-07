Россия ФНЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Тамбов
|29
|60
|2
|Томь
|29
|54
|3
|Сочи
|29
|51
|4
|Чертаново
|30
|46
|5
|Нижний Новгород
|29
|46
|6
|Шинник
|30
|45
|7
|СКА-Хабаровск
|30
|45
|8
|Авангард
|28
|44
|9
|Краснодар-2
|28
|41
|10
|Ротор
|29
|39
|11
|Спартак-2
|29
|38
|12
|Мордовия
|29
|38
|13
|Луч
|30
|38
|14
|Химки
|29
|36
|15
|Балтика
|29
|35
|16
|Факел
|29
|32
|17
|Армавир
|29
|29
|18
|Тюмень
|29
|27
|19
|Сибирь
|29
|24
|20
|Зенит-2
|29
|15
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"Краснодар-2" вырвал победу у "Спартака-2"
"Краснодар-2" обыграл "Спартак-2" в матче 29-го тура ФНЛ – 3:2.
ФНЛ
30 тур
"Спартак-2" – "Краснодар-2" 2:3
Гол: Руденко, 61, Бакаев, 71 - Онугха, 32, 57 (пен.), Григорян, 81
"Спартак-2": Терешкин, Мамин, Гапонов, Воропаев, Маслов, Полубояринов (Васильев, 86), Бакалюк, Глушенков, Игнатов (Руденко, 51), Ломовицкий, Нимели
"Краснодар-2": Адамов, Марков, Голубев (Текучев, 75), Таранов, Бородин, Парадин (Ивашин, 46), Сперцян (Григорян, 46), Черников, Уткин, Онугха (Резяев, 68), Кутовой
Предупреждения: Нимели, 31, Ломовицкий, 45+1, Марков, 53, Онгуха, 60, Бородин, 65
ФНЛ
30 тур
"Спартак-2" – "Краснодар-2" 2:3
Гол: Руденко, 61, Бакаев, 71 - Онугха, 32, 57 (пен.), Григорян, 81
"Спартак-2": Терешкин, Мамин, Гапонов, Воропаев, Маслов, Полубояринов (Васильев, 86), Бакалюк, Глушенков, Игнатов (Руденко, 51), Ломовицкий, Нимели
"Краснодар-2": Адамов, Марков, Голубев (Текучев, 75), Таранов, Бородин, Парадин (Ивашин, 46), Сперцян (Григорян, 46), Черников, Уткин, Онугха (Резяев, 68), Кутовой
Предупреждения: Нимели, 31, Ломовицкий, 45+1, Марков, 53, Онгуха, 60, Бородин, 65
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