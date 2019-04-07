Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
Тамбов
Томь
Сочи
Чертаново
Нижний Новгород
Шинник
СКА-Хабаровск
Авангард
Краснодар-2
Ротор
Спартак-2
Мордовия
Луч
Химки
Балтика
Факел
Армавир
Тюмень
Сибирь
Зенит-2
Россия ФНЛ 2018/19 
Россия: ФНЛ 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19
# Команда И О
1 Тамбов 29 60
2 Томь 29 54
3 Сочи 29 51
4 Чертаново 30 46
5 Нижний Новгород 29 46
6 Шинник 30 45
7 СКА-Хабаровск 30 45
8 Авангард 28 44
9 Краснодар-2 28 41
10 Ротор 29 39
11 Спартак-2 29 38
12 Мордовия 29 38
13 Луч 30 38
14 Химки 29 36
15 Балтика 29 35
16 Факел 29 32
17 Армавир 29 29
18 Тюмень 29 27
19 Сибирь 29 24
20 Зенит-2 29 15
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

"Краснодар-2" вырвал победу у "Спартака-2"

"Краснодар-2" обыграл "Спартак-2" в матче 29-го тура ФНЛ – 3:2.

ФНЛ

30 тур

"Спартак-2" – "Краснодар-2" 2:3

Гол: Руденко, 61, Бакаев, 71 - Онугха, 32, 57 (пен.), Григорян, 81

"Спартак-2": Терешкин, Мамин, Гапонов, Воропаев, Маслов, Полубояринов (Васильев, 86), Бакалюк, Глушенков, Игнатов (Руденко, 51), Ломовицкий, Нимели

"Краснодар-2": Адамов, Марков, Голубев (Текучев, 75), Таранов, Бородин, Парадин (Ивашин, 46), Сперцян (Григорян, 46), Черников, Уткин, Онугха (Резяев, 68), Кутовой

Предупреждения: Нимели, 31, Ломовицкий, 45+1, Марков, 53, Онгуха, 60, Бородин, 65
Теги: Краснодар-2 Спартак-2
Сегодня, 17:13
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама