Шанс для "Чертаново"? Обзор 37-го тура ФНЛ
Если в прямыми путевками в РПЛ уже все давным давно ясно, то борьбы за стыковые матчи сейчас в ФНЛ в самом разгаре. За тур до конца сразу четыре команды имеют хорошие шансы для того, чтобы на финише все-таки выцепить четвертое место. Об этом и не только - в нашем традиционном обзоре
"Тамбов" снова первый
Григорян встал на победный путь! Правда, очень трудным получился матч для "Тамбова" - "Ротор" вообще в весенней части стал не самым удобным соперником для всех без исключения команд ФНЛ, а тут еще и вдесятером остались хозяева после удаления Антона Килина. Но незадолго до этой красной карточки "Тамбов" вышел вперед благодаря голу Аппаева (голкипер Фильцов на ровном месте потерял мяч и подарил его сопернику). В итоге, команда Григоряна засушила игру, а в опасных ситуациях традиционно спасал Шелия. 1:0 - "Тамбов" побеждает и выходит на первое место, так как "Сочи" сыграл 0:0 с аморфным "Шинником".
"Томь" побеждает "Спартак-2"
Уже везде написали о том, что в Томске вообще не хотят идти в РПЛ, но Василий Баскаков заявил незадолго до матча, что команда все равно будет бороться за себя и за спортивные принципы. В подтверждение этих слов "Томь" дома переиграла "Спартак-2", причем после первого тайма красно-белые вели в счете после гола Фольмера, но все перевернул своим дублем Александр Ставпец, который весной забил уже целую пачку важнейших голов. "Томь" уже железно финиширует на третьем месте, команда очень приличная у Баскакова, только вот амбиции у руководства региона просто никакие.
Кстати, советую всем посмотреть первый гол Ставпца - вратарь "Спартака-2" Шитов поскользнулся на газоне и превратил обычный навес в сторону ворот в гол.
"Нижний Новгород" снова спотыкается
Забавная команда у Черышева. За тур до конца можно было решить все вопросы по выходу в стыковые матчи, но нет. "СКА-Хабаровск", впрочем, был замотивирован, так как все математические шансы на 4-е место имел. Собственно, все решил гол Булии на 25-й минуте - за весь матч хозяева пробили в створ ворот Анисимова всего один раз, и этот выстрел стал голевым. Потом "Нижний Новгород" устроил самый настоящий штурм ворот Опарина, но так и не затолкал мяч в ворота. Перед последним туром команда Черышева имеет все одно очко преимущества.
Победа "Чертаново"
Помимо "СКА-Хабаровск" еще одним претендентом на четвертое место стал "Чертаново", который в сложнейшем матче одержал волевую победу над "Химками". Причем "Химки" сейчас уже совсем не те, что были при Шалимове - Талалаев работает стремительно и мощно, команда набирает очки. Но в этот раз не удалось. Хотя все шло по плану - после перерыва "Химки" вышли вперед, с пенальти забил Рязанцев, но потом Данилкин получил красную карточку, и в меньшинстве гости посыпались. Сначала Бартасевич сравнял счет, а потом Филин срезал мяч в свои же ворота. Вот такой камбэк, который вернул "Чертаново" в зарубу за стыки.
"Тюмень" официально последняя
В битве аутсайдеров круче был "Зенит-2" - команда Радимова задушила соперника прессингом и после перерыва отправила в ворота Вамбольта два мяча, забили Плетнев и Маркин. "Тюмень" ответила только голом Вотинова. 17 матчей без побед - после этой кошмарной серии немного даже смешно, что "Тюмень" продлила контракт с главным тренером Гораном Алексичем. Может быть, мы чего-то не знаем.
Другие результаты тура
"Луч" дома переиграл "Факел" со счетом 1:0, "Сибирь" оказалась сильнее "Авангарда" - также со счетом 1:0 завершилась эта встреча, "Мордовия" тоже минимально обыграла "Балтику", а "Краснодар-2" по нулям скатал с "Армавиром".
Александр Симбирский, Rusfootball.info
"Тамбов" снова первый
Григорян встал на победный путь! Правда, очень трудным получился матч для "Тамбова" - "Ротор" вообще в весенней части стал не самым удобным соперником для всех без исключения команд ФНЛ, а тут еще и вдесятером остались хозяева после удаления Антона Килина. Но незадолго до этой красной карточки "Тамбов" вышел вперед благодаря голу Аппаева (голкипер Фильцов на ровном месте потерял мяч и подарил его сопернику). В итоге, команда Григоряна засушила игру, а в опасных ситуациях традиционно спасал Шелия. 1:0 - "Тамбов" побеждает и выходит на первое место, так как "Сочи" сыграл 0:0 с аморфным "Шинником".
"Томь" побеждает "Спартак-2"
Уже везде написали о том, что в Томске вообще не хотят идти в РПЛ, но Василий Баскаков заявил незадолго до матча, что команда все равно будет бороться за себя и за спортивные принципы. В подтверждение этих слов "Томь" дома переиграла "Спартак-2", причем после первого тайма красно-белые вели в счете после гола Фольмера, но все перевернул своим дублем Александр Ставпец, который весной забил уже целую пачку важнейших голов. "Томь" уже железно финиширует на третьем месте, команда очень приличная у Баскакова, только вот амбиции у руководства региона просто никакие.
Кстати, советую всем посмотреть первый гол Ставпца - вратарь "Спартака-2" Шитов поскользнулся на газоне и превратил обычный навес в сторону ворот в гол.
"Нижний Новгород" снова спотыкается
Забавная команда у Черышева. За тур до конца можно было решить все вопросы по выходу в стыковые матчи, но нет. "СКА-Хабаровск", впрочем, был замотивирован, так как все математические шансы на 4-е место имел. Собственно, все решил гол Булии на 25-й минуте - за весь матч хозяева пробили в створ ворот Анисимова всего один раз, и этот выстрел стал голевым. Потом "Нижний Новгород" устроил самый настоящий штурм ворот Опарина, но так и не затолкал мяч в ворота. Перед последним туром команда Черышева имеет все одно очко преимущества.
Победа "Чертаново"
Помимо "СКА-Хабаровск" еще одним претендентом на четвертое место стал "Чертаново", который в сложнейшем матче одержал волевую победу над "Химками". Причем "Химки" сейчас уже совсем не те, что были при Шалимове - Талалаев работает стремительно и мощно, команда набирает очки. Но в этот раз не удалось. Хотя все шло по плану - после перерыва "Химки" вышли вперед, с пенальти забил Рязанцев, но потом Данилкин получил красную карточку, и в меньшинстве гости посыпались. Сначала Бартасевич сравнял счет, а потом Филин срезал мяч в свои же ворота. Вот такой камбэк, который вернул "Чертаново" в зарубу за стыки.
"Тюмень" официально последняя
В битве аутсайдеров круче был "Зенит-2" - команда Радимова задушила соперника прессингом и после перерыва отправила в ворота Вамбольта два мяча, забили Плетнев и Маркин. "Тюмень" ответила только голом Вотинова. 17 матчей без побед - после этой кошмарной серии немного даже смешно, что "Тюмень" продлила контракт с главным тренером Гораном Алексичем. Может быть, мы чего-то не знаем.
Другие результаты тура
"Луч" дома переиграл "Факел" со счетом 1:0, "Сибирь" оказалась сильнее "Авангарда" - также со счетом 1:0 завершилась эта встреча, "Мордовия" тоже минимально обыграла "Балтику", а "Краснодар-2" по нулям скатал с "Армавиром".
Александр Симбирский, Rusfootball.info