"Авангард" подаст апелляцию на невыдачу лицензии на сезон-2019/20
"Авангард" подготовил апелляцию на решение комиссии Российского футбольного союза по лицензированию.
"Ассоциация "Футбольный клуб "Авангард" подготовила апелляционную жалобу на решение Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации от 15.05.2019. Она будет рассмотрена на заседании апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов, которое запланировано на конец мая", - говорится на официальном сайте клуба.
"Ассоциация "Футбольный клуб "Авангард" подготовила апелляционную жалобу на решение Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации от 15.05.2019. Она будет рассмотрена на заседании апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов, которое запланировано на конец мая", - говорится на официальном сайте клуба.