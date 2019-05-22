"Авангард" подаст апелляцию на невыдачу лицензии на сезон-2019/20

"Авангард" подготовил апелляцию на решение комиссии Российского футбольного союза по лицензированию.

"Ассоциация "Футбольный клуб "Авангард" подготовила апелляционную жалобу на решение Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов в Российской Федерации от 15.05.2019. Она будет рассмотрена на заседании апелляционного комитета РФС по вопросам лицензирования футбольных клубов, которое запланировано на конец мая", - говорится на официальном сайте клуба.
Теги: Авангард
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