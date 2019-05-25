"Сибирь" и "Краснодар-2" поделили очки
В матче 38-го тура первенства Олимп – ФНЛ "Сибирь" на своем поле сыграла вничью с "Краснодаром-2" – 0:0.
ФНЛ
38 тур
"Сибирь" – "Краснодар-2" 0:0
"Сибирь": Киселев, Смирнов, Копаев, Полюткин. Курбанов, Коржунов (Сафронов, 58), Чеботару, Азаров, Киреенко ( Антипов, 62), Беляев, Галыш
"Краснодар-2": Адамов, Бочко, Ивашин, Мартынов, Парадин, Григорян (Сабуа, 58), Черников, Якимов, Халназаров, Онугха, Кутовой
ФНЛ
38 тур
"Сибирь" – "Краснодар-2" 0:0
"Сибирь": Киселев, Смирнов, Копаев, Полюткин. Курбанов, Коржунов (Сафронов, 58), Чеботару, Азаров, Киреенко ( Антипов, 62), Беляев, Галыш
"Краснодар-2": Адамов, Бочко, Ивашин, Мартынов, Парадин, Григорян (Сабуа, 58), Черников, Якимов, Халназаров, Онугха, Кутовой