"Армавир" остался в ФНЛ, "Балтика" вылетела
"Армавир" победил "СКА-Хабаровск" в заключительном матче Олимп-ФНЛ сезона-2018/19 (2:0).
ФНЛ
38 тур
"Армавир" – "СКА-Хабаровск" 2:0
Гол: Поляков, 59, Мирошниченко, 79 (пен.)
"Армавир": Руденок, Кутин, Мирошниченко, Тен, Концедалов, Безлихотнов, Поляков (Лаук, 80), Суханов, Лусикян (Романенко, 60), Гурфов (Клопков, 74), Синявский (Падерин, 59)
"СКА-Хабаровск": Опарин, Суслов, Труфанов (Алеиник, 29), Хомуха, Квеквескири (Ненахов, 68), Никифоров, Карасев (Кабутов, 59), Малеев, Камешс, Булия, Базелюк (Максименко, 54)
Предупреждения: Мирошниченко, 51, Суслов, 79, Алеиник, 83
"Балтика" сыграла вничью с "Тюменью" (1:1) - обе команды вылетели в Олимп-ПФЛ.
ФНЛ
38 тур
"Балтика" – "Тюмень" 1:1
Гол: Тишкин, 20 - Милосавиев, 53
"Балтика": Помазан, Тишкин, Гасанов, Алибеков, Плопа, Шаваев, Глушков (Портнягин, 87), Причиненко, Саплинов (Кузьмичев, 64), Дрогунов, Дядюн
"Тюмень": Вамбольт, Коваленко, Лихачёв, Бем, Шакуро, Рябокобыленко (Глухов, 46), Фомин, Гордюшенко (Милосавиев, 37 (Маринкович, 65)), Чудин (Маргиев, 46), Леонтьев, Карпов
Предупреждения: Рябокобыленко, 43, Лихачев, 45+3, Маргиев, 72, Вамбольт, 90+3, Тишкин, 90+3
ФНЛ
38 тур
"Армавир" – "СКА-Хабаровск" 2:0
Гол: Поляков, 59, Мирошниченко, 79 (пен.)
"Армавир": Руденок, Кутин, Мирошниченко, Тен, Концедалов, Безлихотнов, Поляков (Лаук, 80), Суханов, Лусикян (Романенко, 60), Гурфов (Клопков, 74), Синявский (Падерин, 59)
"СКА-Хабаровск": Опарин, Суслов, Труфанов (Алеиник, 29), Хомуха, Квеквескири (Ненахов, 68), Никифоров, Карасев (Кабутов, 59), Малеев, Камешс, Булия, Базелюк (Максименко, 54)
Предупреждения: Мирошниченко, 51, Суслов, 79, Алеиник, 83
"Балтика" сыграла вничью с "Тюменью" (1:1) - обе команды вылетели в Олимп-ПФЛ.
ФНЛ
38 тур
"Балтика" – "Тюмень" 1:1
Гол: Тишкин, 20 - Милосавиев, 53
"Балтика": Помазан, Тишкин, Гасанов, Алибеков, Плопа, Шаваев, Глушков (Портнягин, 87), Причиненко, Саплинов (Кузьмичев, 64), Дрогунов, Дядюн
"Тюмень": Вамбольт, Коваленко, Лихачёв, Бем, Шакуро, Рябокобыленко (Глухов, 46), Фомин, Гордюшенко (Милосавиев, 37 (Маринкович, 65)), Чудин (Маргиев, 46), Леонтьев, Карпов
Предупреждения: Рябокобыленко, 43, Лихачев, 45+3, Маргиев, 72, Вамбольт, 90+3, Тишкин, 90+3