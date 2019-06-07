Игорь Ефремов: не корректно строить догадки по матчу "Чайки"
Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов прокомментировал новость о том, что матч 27-го тура ФНЛ между "Чайкой" и "Черноморцем" был признан договорным.
"Что касается матча между "Чайкой" и "Черноморцем", то на данный момент "Чайка" — член ФНЛ. Пока будет не совсем корректно строить какие-то догадки, что там может произойти, потому что проверка все еще идет.
Мне бы не хотелось начинать сезон с вопросов финансирования. У нас есть положение о лицензировании клубов, все успешно прошли эту процедуру. Четыре сезона подряд 20 команд начинало и 20 заканчивало. Надеюсь, что времена, когда у нас снимались команды, остались в прошлом", - цитирует Ефремова Sport24.
"Что касается матча между "Чайкой" и "Черноморцем", то на данный момент "Чайка" — член ФНЛ. Пока будет не совсем корректно строить какие-то догадки, что там может произойти, потому что проверка все еще идет.
Мне бы не хотелось начинать сезон с вопросов финансирования. У нас есть положение о лицензировании клубов, все успешно прошли эту процедуру. Четыре сезона подряд 20 команд начинало и 20 заканчивало. Надеюсь, что времена, когда у нас снимались команды, остались в прошлом", - цитирует Ефремова Sport24.