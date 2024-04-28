"Если вы хотите вернуть настоящий "Спартак", то верните Абаскаля. Если говорить о матче, то немного был удивлён составом "Спартака", но сыграли нормально. Изначально прогнозировал победу "Спартака" со счётом 2:1, в один мяч так и победили. Не понимаю, почему людей удивляют победы "Спартака". Избавились от груза, расслабились и теперь играют в футбол", - заявил Мостовой.
Московский "Спартак" одержал минимальную победу в столичном дерби против "Локомотива". Три мяча в ворота "железнодорожников" отправили вингеры Тео Бонгонда, Хесус Медина и защитник Даниил Хлусевич. В ответ "Локомотив" поразил ворота "Спартака" лишь дважды.
Руководство "Спартака" отправило в отставку испанского тренера Гильермо Абаскаля 15-го апреля после поражения в матче 24-го тура РПЛ от последней команды чемпионата "Сочи". Место Абаскаля занял боснийский специалист Владимир Слишкович, который работает в клубе в статусе исполняющего обязанности главного тренера.
С момента назначения Слишковича "Спартак" провел 4 матча во всех турнирах. Помимо победы над "Локомотивом", "красно-белые" сыграли вничью с "Зенитом" (0:0), ЦСКА (0:0), а также разгромили "Ростов" (5:1).
Источник: "Metaratings"
Мостовой: не понимаю, почему людей удивляют победы "Спартака"
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу "Спартака" над "Локомотивом" (3:2) в матче 26-го тура РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"