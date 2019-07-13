"Химки" в огне. Обзор 2-го тура ФНЛ

Команда Андрея Талалаева начинает сезон с двух разгромных побед подряд - это уже говорит о самых серьезных амбициях "Химок". Об этом и не только - в обзоре ФНЛ от Александра СимбирскогоВ прошлом туре "Химки" на выезде буквально ушатали "Луч" - победа 5:2 выглядела чем-то аномальным на фоне того, как команда из Владивостока играла в обороне в сезоне 2018/19 (меньше "Луча" в ФНЛ пропускала только "Томь"). Веселье продолжилось и в матче с курским "Авангардом" - в самом начале матча Алиев заработал пенальти, с которого отличился Кухарчук. До перерыва "Химки" создали еще несколько опасных моментов, но счет так и не изменился. Во втором тайме "Химки" взяли соперника на измор бесконечными фланговыми атаками - одну из них точным ударом головой завершил Дядюн. Интрига в матче, по сути, умерла после удаления Бреева, который оставил "Авангард" в меньшинстве. Ну а точку поставил все тот же Дядюн, оформивший дубль под конец основного времени. В блестящей форме находятся "Химки", в общем.Также с двух побед начал сезон "Ротор", однако в игре с "Текстильщиком" волгоградцам пришлось отдать много сил - команда Дениса Бояринцева упорно рубилась с более классным соперником. Счет в матче открыл Саная, который вывел "Ротор" вперед, но после перерыва Сараев пробил Лобанцев и счет снова стал равным. После чего свой гол забил Байрыев, и "Ротор" снова оказался впереди. Однако на 88-й минуте "Текстильщик" вновь отыгрался (причем вдесятером) - Шилов как рукой положил мяч в сетку ворот Лобанцева со штрафного. Развязка получилась огненной - "Ротор" навалился на ворота Зирикова, и Саная все-таки затолкал победный мяч. На стадионе творилось безумие, а "Ротор" набрал шесть очков в двух играх. "Текстильщик" немного жаль - два поражения, которые команда Бояринцева ну никак не заслуживала.Команда Василия Баскакова спокойно идет по стартовой дистанции, используя наработки прошлого сезона - надежную игру в обороне и особую ставку на стандартные положения. "Армавир" в прошлом туре обыграл "Краснодар-2", но против "Томи" вообще ничего не сумел сделать - всего один удар в створ на счету команды Папикяна. В отличной форме находится связка из "Сибири", которая перебралась летом в Томск. На этот раз Житнев отметился голевой передачей на Киреенко, который открыл счет в первом тайме - в прошлом туре эти ребята поменялись ролями. Сыгранность и химия решает. Ну а во втором тайме "Томь" реализовала очередной стандарт - на этот раз голом отметился Эдиев (в прошлом туре забивал Шумских). 2:0 - "Томь" идет без потерь и без пропущенных голов.Если в прошлом туре торпедовцы, можно сказать, отскочили в игре с "Факелом", то сейчас команда Сергея Игнашевича по делу разобралась с вялой "Балтикой". В первом тайме хозяевам на помощь пришли стандарты - одна из подач завершилась голом Божина. Затем "Торпедо" буквально закрыл прессингом "Балтику" на ее же половине поля - один из таких эпизодов закончился голом Галояна, который подхватил мяч после отбора Рязанцева и вколотил его в сетку ворот Помазана. "Балтика" ничем не ответила и закономерно уступила. Кажется, у команды из Калининграда намечается очередной кошмарный старт сезона. К слову, "Торпедо" идет без пропущенных голов (как и "Томь" - все остальные уже позволили распечатать свои ворота).В принципе, обыграть "Мордовию" в ее нынешнем состоянии - не самая трудная задача, но "Шинник" долго запрягал, однако во втором тайме все-таки заковырял свой гол - Низамутдинов пробил по воротам с дальней дистанции, а первым на добивание успел Самодин. "Мордовия" вяло шла вперед, а "Шинник" немного улучшил свою статистику по ударам, создав несколько хороших моментов. На результат матча не повлияло даже удаление Цховребова - оно случилось слишком поздно, а Базелюк пробил со штрафного мимо ворот, подумав, наверное, что в FIFA у него это получается делать намного лучше. В общем, на счету "Шинника" тоже две победы в двух матчах.Ну и еще одной командой, которая прошла два тура без потерь, стал коллектив Игоря Осинькина. "Чертаново" с первых минут задал просто дикий темп матча, с которым "Енисей" никак не мог справиться - логичным итогом этого давления стал гол Цыпченко. Однако чертановцы быстро расслабились и сразу же пропустили голевую атаку, которую завершил Харитонов. На этом команды не остановились - "Чертаново" полетел вперед, заработал пенальти, но Ежов от всей души зарядил мяч в штангу. Разозленные "черти" снова обрушили лавину атак на ворота бедного Филиппова и заработали еще один пенальти. На этот раз к точке подошел Витюгов и все-таки вывел свою команду вперед. Во втором тайме игра успокоилась - "Енисей" много фолил, половина команды подсела на желтые карточки, ну а "Чертаново" отвечал резкими выпадами, однако счет так и не изменился. 2:1 - хорошая победа "Чертаново", а вот "Енисей", честно говоря, разочаровал. Слишком вяло смотрелась команда из Красноярска.Очень забавным получился матч между "Спартаком-2" и "СКА-Хабаровск" - на 12-й минуте красно-белые вышли вперед благодаря голу Данилина, однако Квеквескири сразу же сравнял счет. Затем защитник "СКА-Хабаровска" Шляков добавил огоньку, удалившись уже на 15-й минуте - ну и давление "Спартака-2" оказалось результативным, в итоге. Умяров точной передачей вывел Руденко на ворота, которому оставалось только переиграть вратаря. А вот после перерыва пришло время Владислава Брагина. Форвард вышел на замену и сразу же сравнял счет после подачи со штрафного. Видимо, у Брагина от этого так подскочил адреналин, что он через пару минут заработал сначала одну желтую карточку, а потом полетел в еще один жесткий стык. Арбитр выписал герою награду в виде красной карточки. Самое смешно, что "СКА-Хабаровск" вдевятером все-таки удержал ничейный результат. А вы и дальше говорите, что в ФНЛ нет футбола.Еще один эпичный матч был сыгран в Краснодаре, где "Луч" в компенсированное время перевернул игру с "Краснодаром-2". Сабуа вывел "быков" вперед на 86-й минуте, казалось бы, все, победа в кармане. Но "Луч" вспомнил подвиг "Манчестер Юнайтед" в 1999 году (извиняюсь за заезженный штамп, но реально идентичная ситуация) и за несколько добавленных минут забил два гола."Факел" и "Чайка" разошлись миром, скатав 0:0 (ну как без этого, без нулевых ничеек пердив жить не может). Ну а "Нижний Новгород" упустил победу над "Нефтехимиком" на последних секундах. Прям много голов залетает в компенсированное время в ФНЛ, это радует. Еще бы 0:0 перестали играть, вообще можно было бы права на трансляцию за миллиард евро продать.