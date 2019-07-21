Четыре лидера. Обзор 3-го тура ФНЛ

Разгорается, разгорается потихоньку ФНЛ - уже обозначили свои амбиции на самые высокие места сразу четыре команды. Александр Симбирский разбирает главные события тураПосле двух побед подряд с разгромным счетом "Химки" одержали еще одну уверенную победу. Теперь под каток Андрея Талалаева попал "Текстильщик", который до перерыва уверенно держался, а потом все-таки развалился. Сначала Скворцов, а потом Умаев и Трошечкин оперативно закинули в ворота Ивана Зирикова трешку, после чего гол престижа в составе "Текстильщика" забил Илья Юрченко. Точку в матче поставил Владимир Дядюн, оформив счет 4:1 в пользу "Химок". Талалаев проявил себя как топовый матч-менеджер, сделав сразу две перестановки по ходу первого тайма, после этого "Химки" как раз и завелись. Рука тренера - ее всегда видно.Еще одна тренерская команда идет без потерь - "Нижний Новгород" явно буксует на старте, и даже топовый состав не помогает. "Шинник" при Побегалове же действует как безотказный механизм - команда из Ярославля уже к 10-й минуте вела 2:0 после голов Самойлова и Низамутдинова. "Нижний Новгород", впрочем, быстро отыграл один мяч (забил Портнягин), но так и не смог переломить ход встречи. Да и в конце матча разницу в два мяча восстановил точным ударом Пугин. 3:1 - выездная победа "Шинника", который от матча к матчу выглядит все круче.Слишком уж сильно поменялся состав "Енисея" после вылета из РПЛ - тренерский штаб никак не может найти игру команды. А вот "Ротор" с опорой на прошлогодний костяк полетел вперед - на счету команды из Волгограда тоже третья победа подряд. Счет в матче открыл Алейник, затем "Енисей" привез в свои ворота очередной пенальти, который был реализован Султоновым, ну а разгромную разницу оформил Лобкарев. Очевидно, что старт сезона у "Енисея" завален. И не совсем понятно, сколько времени потребуется на то, чтобы все-таки наладить игру.После третьего тура в ФНЛ осталась всего одна команда, которая еще ни разу не пропускала - сухая серия Николая Цыгана составляет уже 270 минут. Коллектив Сергея Игнашевича оперативно вышел вперед уже на 12-й минуте матча, когда атаку "Торпедо" завершил точным ударом Сергеев. "СКА-Хабаровск" пытался перехватить инициативу, но слишком увяз в компактных оборонительных построениях соперника. В итоге у хабаровчан был всего один голевой момент, когда Михаил Багаев вынес мяч с ленточки ворот "Торпедо". Солидно начал Игнашевич, посмотрим, как пойдет дальше.Близка к третьей победе подряд была "Томь", которая даже вышла вперед в матче с "Лучом" после гола Казанкова, но буквально тут же пропустила атаку хозяев, которую завершил Гордиенко. Причем "Томь" помимо того, что потеряла первые очки в новом сезоне, утратила статус сухой команды - как уже говорилось выше, без пропущенных голов в ФНЛ теперь идет только "Торпедо". В принципе, голевых моментов было больше у "Томи", но "Луч" выстоял, да и Котляров традиционно тащил на линии ворот.Неплохо смотрится коллектив из Нижнекамска - в отчетном туре "Нефтехимик" на выезде со счетом 2:0 обыграл "Армавир". Счет в матче ударом с центра поля открыл Макаров, ну а во втором тайме никто не накрыл Мераби Уридию, который отправил мяч в ворота соперника после передачи Гилязетдинова. Теперь на счету "Нефтехимика" семь очков, и это очень неплохой запас на будущее."Чертаново" не смог пробить "Факел" - 0:0, "Мордовия" минимально обыграла "Спартак-2" - 1:0, "Авангард" сыграл с "Краснодаром-2" вничью 1:1, ну и "Чайка" на выезде обыграла 1:0 мертвую "Балтику".