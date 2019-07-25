Эту машину под названием "Химки" не остановить. Обзор 4-го тура ФНЛ

"Химки" теперь единственная команда, которая не теряла очки в новом сезоне ФНЛ. Причем они выносят вообще всех. Об этом и не только - в обзоре Александра СимбирскогоЕще весной после изгнания Игоря Шалимова, "Химки" мне очень понравились, но даже в самых смелых ожиданиях я и предположить не мог, что команда Андрея Талалаева выдаст настолько мощный старт. Четыре победы в четырех матчах с разницей мячей 16-3. То есть, в среднем, по четыре забитых гола за 90 минут. Давно в ФНЛ не было такой убедительной серии. В отчетном туре "Химки" оскальпировали затухающий "Енисей" который, судя по всему, на время распрощался со своими амбициями - в первой тайме голами в составе "Химок" отметились Скворцов и Корян, а во втором дело до разгрома довели Филин и Мендель. Теперь "Химки" единолично возглавляют турнирную таблицу.Самая надежная оборона ФНЛ подтверждает свое звание - в четырех турах "Томь" пропустила всего один гол (такой же показатель только у "Чертаново"), а вот "Торпедо" резко пропустила двушку и упустила статус самой непробиваемой команды этого сезона. Соперником "Томи" в последнем туре был проблемный "Авангард", который во втором тайме позволил Максиму Житневу забить шедевральный гол, а потом привез еще и пенальти, с которого отличился Казанков. "Томь" после победы выходит на второе место в ФНЛ.Сразу несколько команд, которые до 4 тура шли со стопроцентными показателями, потеряли в середине недели очки. Одной из таких команд стал "Шинник", который столкнулся с ожесточенным сопротивлением "Армавира". Более того, команда Побегалова вынуждена была отыгрываться после гола Калмыкова - это спустя несколько минут сделал Зинков. Ну а потом команды обменялись удалениями и заканчивали встречу в формате 10 на 10. Голевых моментов было не так много, поэтом игра справедливо завершилась ничейным результатом.Могли торпедовцы вместе с "Химками" закрепиться в лидерах, но на ровном месте команда Сергея Игнашевича позволила "Мордовии" отыграть два мяча. А начиналось все просто замечательно - Иван Сергеев оформил дубль, после того как "Торпедо" дважды продавил соперника по флангам. Впрочем, гости быстро отыгрались - Буранов забил корявый гол. А в самой концовке "Мордовия" внезапно пошла в атаку и сравняла счет. После этого "Торпедо" упустил прекрасный шанс вырвать победу, но Рязанцев пробил в штангу.От этой встречи ожидали огненного футбола, но получилось так, что "Чертаново" после своего гола на 7-й минуте (его забил Прудников) остался в меньшинстве и предсказуемо ушел в оборону. "Ротор" пытался взломать соперника, но "черти" буквально окопались у своих ворот и свели количество опасных моментов у минимуму. Более того, "Ротор" во втором тайме и сам остался без игрока. Таким образом, команда из Волгограда потерпела первое поражение в чемпионате, а "Чертаново" набрал важнейшие три очка в тяжелейшей игре."Спартак-2" обыграл 2:0 "Нижний Новгород", который просто бездарно играет на старте сезона (пахнет уже даже увольнением Черышева), "Краснодар-2" сыграл 1:1 с "Текстильщиком", "Балтика" проснулась и на выезде ушатала "Факел" со счетом 2:1, "Нефтехимик" и "Лучи" разошлись миром 1:1, ну а "Чайка" дома уступила 0:2 "СКА-Хабаровску".