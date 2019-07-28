"Химки" - без рекорда. Обзор 5-го тура ФНЛ

Первая осечка "Химок"
На старте сезона команда Андрея Талалаева одержала 4 победы кряду, при этом забила 16 мячей в ворота соперников. В центральном матче 5-го тура "Химки" пожаловали в гости к "Ротору" и начали за здравие - Аршак Корян вонзил мяч под перекладину уже на 9-й минуте. Однако волгоградцы в этом сезоне также нацелены на решение самых серьезных задач, плюс 22 тысячи зрителей гнали свою команду вперед. Отыграться удалось после "стандарта" в начале второго тайма - отличился Антон Пискунов, а в концовке, когда "Химки" остались в меньшинстве после удаления Алиева, вполне могли взять три очка, если бы не мастерство голкипера Лантратова. 1:1 - "Химки" упускают возможность установить очередной рекорд (пять раз на старте первенства ФНЛ никто никогда не побеждал) и позволяют конкурентам догнать себя. "Ротор" неподалеку, на четвертой позиции.
"Томь" по-прежнему безупречна на своем поле
В прошлом сезоне "Томь" стала лучшей домашней командой ФНЛ - 13 побед при 5 ничьих и одном поражений. На старте нового первенства команда Василия Баскакова очков на "Труде" не теряет - после побед над "Армавиром" и "Авангардом" был обыгран и дебютант "Текстильщик". Павел Киреенко отметился голами в каждом из таймов, Евгений Маричев оставил интригу на концовку, но на большее команду Дениса Бояринцева не хватило - 2:1. "Томь" в тройке лидеров, "Текстильщик" замыкает таблицу с одним набранным очком.
День ВМФ порадовал не всех
В день военно-морского флота праздничные гуляния и во Владивостоке, и в Хабаровске можно было разбавить походом на футбол. Однако результата в праздничный день добились только тихоокеанский "Луч", принимавший ярославский "Шинник". В начале второго тайма команды обменялись голами в течение минуты - Даур Квеквескири мощным ударом со штрафного заставил капитулировать Яшина, который сыграл далеко не в соответствии со своей фамилией, однако Тимур Пухов быстро положение выровнял. Победный же мяч хозяева забили с более чем спорного пенальти - Бакаев сфолил против Носова до штрафной площади, но Яшину не удалось восстановить справедливость и парировать удар Саида Алиева с "точки". 2:1 - "Луч" побеждает во второй раз в сезоне, "Шинник" впервые проигрывает.
А вот "Балтика" своих поклонников не порадовала, проиграв дерзкому и мощному "Чертаново". Однако без шедеврального момента калининградцы не обошлись - нападающий хозяев Михаил Маркин по конспектам Роналду и Соболева поразил ворота москвичей ударом в падении через себя. Впрочем, этот шикарный гол лишь сравнял счет, ведь за три минуты до этого Редькович успел поразить ворота "Балтики". А в середине второго тайма Владислав Сарвели замкнул фланговый прострел Леонида Герчикова и принес "Чертаново" очередную победу. Троевластие во главе турнирной таблицы и "любимая" зона вылета для Калининграда.
Кацаев приносит вторую победу Хабаровску
"СКА-Хабаровск" добился второй победы на неделе, и вновь героем армейцев стал небезызвестный Адлан Кацаев. В гостевом матче с "Чайкой" он оформил дубль, а в домашнем поединке с "Факелом" записал на свой счет единственный гол. Причем Кацаев в этот момент находился в горизонтальном положении, но сумел подкорректировать траекторию после удара Малеева. Больше забитых мячей зрители в Хабаровске не увидели - СКА подбирается к экватору таблицы, "Факел" же застревает в подвале с двумя очками и одним-единственным забитым мячом.
Первые победы "Нижнего" и "Авангарда"
Буквально два месяца назад в стыковых матчах "Нижний Новгород" серьезно потрепал нервы "Крыльям Советов", и в новый сезон команда Дмитрия Черышева входила с большими планами и ожиданиями. Однако старт волжане завалили, набрав лишь одно очко в четырех турах. А вот "Торпедо" Сергея Игнашевича, несмотря на статус новичка лиги, стартовало с трех побед и обидно упустило четвертую, ведя 2:0 с "Мордовией". Забили первыми черно-белые и в Нижнем - Андрей Лях поразил пустые ворота после скидки лучшего бомбардира ФНЛ Сергеева. Однако ближе к перерыву Игорь Портнягин разродился мощным и точным ударом из-за пределов штрафной, а на исходе часа игры Максим Палиенко воспользовался медлительностью защитников "Торпедо" и использовал свой момент. 2:1 - "Нижний" добывает первую победу, "Торпедо" терпит первое поражение.
Последнее предложение применимо и к паре "Авангард" - "Нефтехимик". Куряне после бодрого прошлого сезона не могли победить и чаще удалялись, чем забивали голы, а нижнекамцы, выступающие в статусе новичка, отказывались проигрывать. Для победы "Авангарду" хватило одного удара в створ - голом в первом тайме отметился Роман Минаев.
"Енисей" снова проиграл
Красноярский "Енисей" потерпел четвертое поражение подряд, на сей раз уступив дома дублю "Краснодара". Играли соперники на 0:0, создавали в атаке крайне мало, но на выручку гостям пришел "стандарт". Опытный капитан гостей Иван Таранов на 82-й минуте появился на поле, а на 87-й замкнул подачу Ильи Жигулёва со штрафного - 0:1. Для "быков" этот успех стал первым в первенстве.
А вот "Мордовия" и "Чайка" голов не забили совсем, несмотря на преимущество гостей в статических компонентах. Впрочем, однажды Подбельцеву удалось забить, выбив мяч из рук корчившегося от боли голкипера Смирнова, но гол не был засчитан.
В вынесенном на понедельник матче между "Армавиром" и "Спартаком-2" была зафиксирована ничья. Хозяева открыли счет в середине первого тайма усилиями Амура Калмыкова, который был расторопнее остальных при борьбе на угловом. Однако в начале второй половины не избалованные игровой практикой в основной команде Наиль Умяров и Михаил Игнатов отставание сквитали – первый отдал, второй эффектно усадил на газон соперника и расстрелял цель с близкого расстояния. Соперники пока в середине таблицы.
Антон Сазонтов