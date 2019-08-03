Трио лидеров не забивает ни разу. Обзор 6-го тура ФНЛ

"Чертаново" и "Химки" в очном поединке не смогли поразить ворота друг друга, "Томь" и "Енисей" в сибирском дерби обошлись без голов. О матчах очередного тура лучшей лиги мира - в обзоре Антона Сазонтова.В центральном матче тура встречались "Чертаново" и "Химки", набравшие после пяти игр больше всех очков наряду с "Томью". Московская команда в свой второй сезон в лиге действует гораздо более прагматично, и если в прошлом сезоне эта вывеска смело могла бы принести результат вроде 4:4, то субботним днем зрители голов не увидели. Команда Андрея Талалаева, который из-за дисквалификации наблюдал за игрой с трибуны, почаще угрожала воротам Абаева, но пробить опытного вратаря не смогла. Также "Химки" сфолили более трех десятков раз и получили пять предупреждений, что сподвигло наставника красно-черных на цитату тура: «Вопросы к Лаше Верулидзе? У меня нет. Идеальный судья! Чем больше будет таких в российском футбол, тем выше он поднимется»."Томь" принимала на своем поле "Енисей", и очередное сибирское дерби также не принесло забитых мячей. Томичи в принципе уделяют большое внимание обороне, красноярцы с появлением в тренерском штабе Юрия Газзаева немного добавили в свои действия порядка, но вот в созидании ничего интересного команды так и не придумали. Даже удаление защитника "Томи" Романа Мануйлова не помогло "Енисею" - хозяева в меньшинстве умудрялись атаковать острее. В итоге троевластие в таблице сохраняется, "Химки", "Чертаново" и "Томь" выше всех и до сих пор не проигрывают. "Енисей" прервал череду поражений, однако не может победить с первого тура, а забить - со второго, а именно 425 минут.Волгоградский "Ротор" гостил в этом туре в Краснодаре и добился закономерной победы над "Краснодаром-2". Для положительного результата хватило одного забитого мяча - Камиль Муллин головой замкнул подачу с левого фланга. "Торпедо" же оказалось сильнее "Армавира" - быстрый гол молодого Артура Галояна позволил черно-белым повести в счете, однако Амур Калмыков на исходе получаса забил четвертый гол в сезоне, головой замкнув навес со штрафного. Три очка торпедовцам принес опытный Игорь Лебеденко, в касание расстрелявший ворота гостей после классного перевода от Самошникова. Волгоградцы и москвичи располагаются на четвертом и пятом месте, отставая от трио лидеров на один балл.В прошлом туре "Нижний Новгород" сумел обыграть "Торпедо", однако до полного выздоровления одного из фаворитов сезона еще далеко. В отчетном туре команда Дмитрия Черышева не смогла обыграть в гостях "Чайку" - не самый зрелищный матч завершился безголевым миром. И снова пошли слухи о возможной отставке Черышева - мол, на исправление ситуации ему дается три ближайших матча, а возглавить команду готов Роберт Евдокимов. Впереди у волжан домашний матч с "Факелом", выезд в Калининград и прием "СКА-Хабаровска" - выбираться из зоны вылета можно и нужно. "Чайка" не может победить на домашней для себя "Ростов-Арене", но пока располагается ближе к экватору таблицы."СКА-Хабаровск" добился третьей победы подряд, одолев на своем поле "Балтику". В этот раз Адлан Кацаев не забил, но именно с его передачи быстрый гол в ворота бывшей команды оформил Илья Кузьмичёв. По ходу первого тайма арбитр не засчитал гол Зайцева, и минимальная разница в счете сохранялась до конца встречи. Хотя шансов "Балтика" практически не создавала, а после удаления Маклакова их практически не осталось - Игорь Обухов оформил третий клиншит подряд. Уже в компенсированное время вратарь гостей взял мяч в руки после паса назад, и хабаровчане реализовали свободный удар с 13 метров - друг Неймара Патрик Круз откатил на Владислава Камилова, который шансов Помазану не оставил. 2:0 - "СКА-Хабаровск" в четырех очках от лидера, а "Балтика" опускается на последнее место."Текстильщик" на старте сезона приятно удивил своей организацией игры, но вот результаты никак не приходили. Лишь в шестом туре подопечные Дениса Бояринцева смогли взять три очка, обыграв в Казани "Нефтехимик". Хотя в первом тайме ивановцам приходилось больше отбиваться, в середине второй половины они открыли счет усилиями Александра Радченко. Буквально сразу же лучший "лимитчик" старта сезона Денис Макаров хлестким ударом в нижний угол выровнял положение, забив четвертый гол в сезоне. Решающим же стал эффектный мяч Евгения Маричева за 10 минут до финального свистка - 1:2."Факел" проводил уже пятый матч на своем поле - предыдущие игры в Воронеже принесли лишь два очка и один забитый гол. В отчетном же туре "огнеопасные" впервые забили первыми - хороший удар из-за пределов штрафной удался Олегу Дмитриеву. В начале второго тайма не менее смачным выстрелом Антон Орлов паритет восстановил, однако автогол Александра Теняева подвел итог - 2:1 в пользу "Факела".В стартовом туре "Луч" получил 5 мячей от "Химок" на своем поле, в отчетном туре "Спартак-2" практически повторил этот результат, воспользовавшись неудачной игрой линии обороны и вратаря владивостокцев. Хотя красно-белые прибыли в столицу Приморья не в оптимальном сочетании и пропустили первыми с пенальти. Но перед перерывом центральный защитник Павел Маслов оказался в чужой штрафной и поразил цель благодаря рикошету. В самом начале второго тайма Дмитрий Маркитесов забил дебютный гол в ФНЛ, замкнув навес с углового, а спустя 3 минуты Сильванус Нимели был точен на добивании. Четвертый гол Саида Алиева в сезоне вернул интригу, однако последнее слово осталось за "Спартаком" - Руденко сыграл в "стенку" с Нимели и отправил мяч в дальний угол. 2:4 - "Спартак-2" на шестом месте в трех очках от лидеров, а "Луч" замыкает десятку."Шинник" исторически является неудобным соперником для "Авангарда", в первенствах России до минувшего тура побед над ярославцами куряне не одерживали, а единственный успех случился в полуфинале памятного Кубка России. В минувшую субботу "Шинник" оказался сильно бит на своем поле - в первом тайме забил Артём Федчук, а к середине второй 45-минутки отличились Андрей Батютин и Роман Минаев. Хозяева избежали крупного поражения благодаря голу 38-летнего Эльдара Низамутдинова - 1:3.