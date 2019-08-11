"Химки" возвращаются к победам. Обзор 7-го тура ФНЛ

"Химки" громят "Краснодар-2"
По сути, молодые "бычки" сдались уже в первые минуты матча - сначала Каменщиков замкнул навес Алиева, а затем Скворцов сделал то же самое, с той лишь разницей, что ассистентом выступил Полярус. После перерыва Алиев довел счет до разгромного, а "Краснодар-2" окончательно опустил руки - если бы не сэйвы голкипера Адамова, но "Химки" могли бы наработать и более внушительную разницу мячей. Таким образом, на классе разобравшись с соперником, "Химки" упрочили лидерство в ФНЛ.
"Ротор" выбивает "Томь" со второго места
Центральный матч тура состоялся в Томске, где "Ротор" добился положительного результата - с учетом того, что дома "Томь" редко проигрывает и очень мало пропускает, то можно сказать, что это очень ценная победа для волгоградского клуба. В целом, матч получился достаточно равным - все решил пенальти, назначенный в ворота "Томи" на последних минутах. С точки отличился Султонов. Более того, у "Ротора" сразу же появился еще один момент, но хозяев выручила штанга. Крутой поединок провел вратарь "Ротора" Нестеренко, спасший свою команду в нескольких ситуациях при счете 0:0.
Выездная победа "Торпедо"
"Луч" уже не тот - постоянно пропускает дома, и это большой контраст по сравнению с теми показателями, которые были у команды Рустема Хузина в прошлом сезоне. На этот раз для поражения хватило всего одного гола, который "Торпедо" оформило под занавес встречи - как обычно, команда Игнашевича удачно сыграла на стандарте. Подачу Магаля от углового флажка замкнул Шоркин. Причем стоит сказать, что "Торпедо" провалило первый тайм, но "Луч" просто не реализовал свои моменты. А потом, наверное, батарейки сели. Таким образом, "Торпедо" перемещается на третью строчку в турнирной таблице.
"Нижний Новгород" приходит в себя
Кошмарный старт сезона для команды Черышева чуть скрасила домашняя победа над "Факелом". Хотя все начиналось не так радостно - "Факел" вышел вперед уже на 4-й минуте (гол забил Гладышев). Однако "Нижний Новгород" не сломался и постепенно передвинул игру к чужим воротам. Перед самым перерывом голом отличился Портнягин, а во втором тайме с пенальти победный мяч оформил Игнатович. Важная победа для "Нижнего Новгорода", которому срочно нужно выбираться из подвала турнирной таблицы.
Другие результаты тура
"Чертаново" на выезде сыграл 0:0 в матче против "СКА-Хабаровска", "Енисей" опустился на последнее место, скатав 2:2 дома с "Нефтехимиком", "Мордовия" на своем поле разгромно уступила "Балтике" со счетом 0:3, "Текстильщик" разошелся миром 1:1 с затормозившим "Шинником", "Армавир" обыграл 2:1 "Чайку", а "Спартак-2" на выезде добыл ничью 2:2 в игре с "Авангардом".