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Шедевральный гол Сергеева и лидерство "Ротора". Обзор 8-го тура ФНЛ

Благодаря осечке "Химок" в Томске лидерство в ФНЛ захватили "Ротор" (он выше по разнице мячей) и "Торпедо", в составе которого выступает Иван Сергеев, забивший в ворота "Авангарда" феноменальный по красоте гол. Все подробности - в нашем обзоре

Нули в Томске

Центральный матч тура прошел в напряженном режиме - "Химки" предсказуемо много атаковали, но "Томь" при Баскакове очень редко пропускает дома, так что команде Талалаева нужно было прыгнуть выше головы, чтобы все-таки пробить Вавилина. Этого не случилось. Гости нанесли по воротам "Томи" 17 ударов, из которых только два были в створ. И все это с учетом того, что "Томь" почти весь второй тайм играла вдесятером после удаления Талалая (не Талалаева). Единственный по-настоящему опасный голевой момент был у "Химок" в концовке игры - Данилкин после розыгрыша стандарта вышел на убойную позицию в чужой штрафной, но просто не попал по мячу. "Томь" оформляет очередной сухарь, а вот "Химки" теряют первую строчку.

Уверенные победы "Ротора" и "Торпедо"

В матче против "Нефтехимика" волгоградцы уже к 48-й минуте вели со счетом 2:0 - голами отметились Султонов и Муллин. После этого "Ротор" слегка сбавил обороты и позволил сопернику сократить разницу в счете - интригу возродил Макаров. Но "Ротор" сразу пришел в себя и в спокойном режиме довел матч до победы. Благодаря разнице мячей "Ротор" обогнал "Торпедо" и поднялся на первое место в ФНЛ.

Что касается "Торпедо", то команда Игнашевича прибавляет с каждым туром - хотя матч против "Авангарда" начался с пропущенного гола от Федчука. В перерыве Игнашевич внес определенные коррективы, и "Торпедо" очнулось - главной звездой матча стал форвард Иван Сергеев, на счету которого дубль. Особенно крутым получился первый гол, который уже облетел все футбольные ресурсы. Ну а мы предлагаем вам еще раз насладиться этой красотой. Точку в игре поставил автогол Дашаева на последних секундах. "Торпедо" уже на втором месте.

Неожиданное поражение "Чертаново" и другие результаты тура

В противостоянии двух молодых команд сильнее оказался "Краснодар-2". "Чертаново" до этого тура был лучшей командой ФНЛ по количеству пропущенных голов, но от "быков" получил сразу два мяча - дублем отметился Даниил Уткин, который одно время не попадал в заявку команды из-за того, что был привлечен к основе, но сейчас Уткин снова готов покорять ФНЛ. У "Чертаново" получилось организовать только одно взятие ворот - по традиции, голом отметился Сарвели.

"СКА-Хабаровск" на своем поле уступил "Мордовии" 1:2, хотя до этого не пропускал четыре матча подряд. А "Мордовия" продолжает доказывать, что способна брать очки даже при самой печальной и тусклой игре.

"Луч" дома сыграл вничью с "Чайкой" 1:1 - на гол Квеквескири гости ответили результативной атакой, которую завершил Текучев. "Спартак-2" в Москве уступил 1:2 "Текстильщику" Бояринцева, "Шинник" скатал 0:0 с "Енисеем", "Факел" в Воронеже проиграл 0:2 "Армавиру", а "Нижний Новгород" снова провалился - на этот раз команда Черышева проиграла на выезде "Балтике" 1:2.

Шедевральный гол Сергеева и лидерство "Ротора". Обзор 8-го тура ФНЛ


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Теги: Томь Торпедо Химки
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